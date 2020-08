Revizijska komisija razkrila nepravilnosti pri razpisu za prenovo Hotela Brdo

Državna revizijska komisija je delno ugodila revizijskemu zahtevku družbe Dema plus pri prenovi Hotela Brdo. Ugotovili so namreč, da je naročnik – generalni sekretariat vlade – ravnal nezakonito, ko je zahteval izkazovanje referenčnih poslov, izvedenih na turističnih objektih s kategorijo nastanitve štirih zvezdic, pa tudi izkušnje s projektov, ki so bili financirani z nepovratnimi evropskimi sredstvi. Razveljavila je tudi zahtevo, povezano z gradbeno zakonodajo.

Državna revizijska komisija (DKOM) je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za prenovo Hotela Brdo z upoštevanjem okoljskih vidikov prejela dva zahtevka za revizijo, in sicer družb Kolektor Koling iz Idrije in Dema plus iz Ljubljane. Obe družbi sta opozorili na po njunem mnenju nesorazmerno zaostrene pogoje za prijavo na razpis. Tako nekateri ponudniki, ki so sodelovali na prvotnem javnem razpisu, ko je bila načrtovana obsežna 40-milijonska rekonstrukcija hotela, za tokratni razpis, ko je načrtovana osemilijonska prenova, niso izpolnjevali pogojev. DKOM je danes sporočila, da je zahtevku za revizijo vlagatelja Dema plus delno ugodila in razveljavila nekatere določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ugotovili so namreč, da je naročnik, to je generalni sekretariat vlade, ravnal v nasprotju z določbami Zakona o javnem naročanju, s tem, ko je zahteval izkazovanje referenčnih poslov, ki so bili izvedeni na turističnih objektih s kategorijo nastanitve štirih zvezdic. "Naročnik ni navedel utemeljenih razlogov za razlikovanje med gospodarskimi subjekti, ki so izvedli zahtevana dela na objektu, katerega upravljavec nudi visok nivo storitev (nastanitve), in gospodarskimi subjekti, ki so izvedli zahtevana dela na objektu, katerega upravljavec nudi nižji nivo storitev (nastanitve)," so pojasnili.

icon-expand Načrti za prenovljen hotel Brdo FOTO: JGZ Brdo

Prav tako je DKOM ugotovila, da je naročnik ravnal v nasprotju z zakonom, s tem, ko je zahteval izkušnje s projektov, ki so bili financirani z nepovratnimi evropskimi sredstvi. "Naročnik ni navedel utemeljenih razlogov za razlikovanje med gospodarskimi subjekti, ki so uspešno izdelali projektno dokumentacijo za projekt, financiran z nepovratnimi evropskimi sredstvi, ter gospodarskimi subjekti, ki so uspešno izdelali projektno dokumentacijo za projekt, ki ni bil financiran z nepovratnimi evropskimi sredstvi." DKOM je ugotovila tudi nezakonitost naročnikove zahteve, da morajo kandidati izpolnjevati zahteve gradbene zakonodaje, s katerimi se morajo izvajalci gradbeništva uskladiti šele do maja 2022. Te zahteve je zato razveljavila. Vlagatelj Dema plus pa v zahtevku za revizijo ni izkazal naročnikovih kršitev pri oblikovanju drugih določb dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (npr. rok za prejem prijav, merila za oddajo javnega naročila, zahtevana višina bonitetne ocene, zahtevana višina letnega prometa, itd.), so še sporočili iz DKOM. Kolektor Koling je medtem zahtevek za revizijo, ki ga je vložil 1. julija, tik pred sprejetjem končne odločitve o njem 3. avgusta umaknil, tako komisija o tem zahtevku za revizijo ni mogla odločati. Razpis bodo dopolnili Kot je za STAvčeraj pojasnil v. d. direktorja javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve RS - JGZ Brdo Marjan Hribar, je glede na odločitev komisije pri razpisu potrebna manjša korekcija, zato bo generalni sekretariat vlade v naslednjih dneh objavil dopolnitev razpisa. Javno naročilo, pri katerem mora izvajalec izdelati projektno dokumentacijo za izvedbo prenove, izvesti prenovo in pridobiti uporabno dovoljenje, sicer poteka po pospešenem postopku. Približuje se namreč 1. julij 2021, ko bo Slovenija prevzela predsedovanje Svetu EU, ko se bo večji del dogodkov odvijal prav na posestvu Brdo.

icon-expand FOTO: JGZ Brdo icon-chevron-left icon-chevron-right

Spomnimo Hotel Brdo bi bil reprezentativen namestitven objekt v času predsedovanja. Zaradi načrtovane prenove je zaprt že vse od aprila lani, ko so stekle priprave na obsežno prenovo in razširitev hotela. Hotel so takrat tudi izpraznili, zato ga brez prenove ni mogoče ponovno odpreti. Ker so se bile vse ponudbe za izvedbo del vsaj za pet milijonov evrov previsoke in so se gibale okoli 40 milijonov evrov, je generalni sekretariat vlade postopek ustavil in sklenil, da javnega naročila ne odda.