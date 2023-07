Razveljavljen postopek za dobavo policijskega patruljnega čolna

Revizijski zahtevek zoper razpisno dokumentacijo je vložila hrvaška družba Iskra brodogradilište po zastopniku Odvetniške družbe Neffat in partnerji. Državna revizijska komisija je sedaj objavila sklep, da so zahtevku za revizijo ugodili in s tem v celoti razveljavili postopek oddaje javnega naročila.

Kot so zapisali v obrazložitvi, naročnik, v tem primeru Ministrstvo za notranje zadeve, ni utemeljil zahteve po večjem številu referenc. "Naročnik se namreč v odgovoru na vprašanje, ki je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 12. 6. 2023 ob 9.23, sklicuje zgolj na domnevne pretekle negativne izkušnje, pri čemer pa ne pojasni, zakaj je za dosego cilja po pridobitvi usposobljenega ponudnika potrebno izkazati kar tri reference, kakor tudi ne, zakaj je ponudnik, ki ima eno ali dve referenci, manj usposobljen za izvedbo javnega naročila od ponudnika, ki ima tri reference," so zapisali v obrazložitvi in dodali, da je naročnik tehnične specifikacije za čoln določil zelo natančno.

Ministrstvo je ob naročilu navedlo, da mora biti vodno plovilo zasnovano za vsakodnevne operacije policije, sposobno plovbe v vseh vremenskih pogojih in narejeno za dolgo življenjsko dobo. Izdelovalec čolna pa naj bo visoko usposobljen na področju izdelave enakih ali podobnih čolnov in da jih izdeluje serijsko, saj gre v tem primeru za čolne, ki so cenejši, hitreje izdelani in z manjšo verjetnost okvar. Take pogoje so postavili zaradi preteklih negativnih izkušenj s čolnom P111. Državna revizijska komisija je ugotovila, da pretekle negativne izkušnje naročnika z javnim naročilom za plovilo P111 ne morejo predstavljati objektivno opravičljivega razloga za zahtevo po treh referencah.