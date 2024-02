Revizijska komisija razveljavila razpis za gradnjo veterinarske fakultete

Državni revizorji so zato ugodili zahtevku pritožnika in posledično razveljavili postopek oddaje javnega naročila od vključno prvega vabila kandidatom na pogajanja, so še pojasnili na revizijski komisiji.

Na Univerzi v Ljubljani so pojasnili, da "naročnik odločitev še proučuje in bo nadaljnje aktivnosti sprejel v kratkem". Temeljni kamen za novo veterinarsko fakulteto so simbolično položili že sredi decembra, in sicer na območju ob že obstoječih objektih na Cesti v Mestni log, kjer bodo zgradili dve medsebojno povezani stavbi.

Strabag bi gradbena dela opravil za dobrih 46 milijonov evrov, na razpisu pa sta sodelovala še CGP, skupaj s Kolektor Kolingom ter Makro 5 gradnje. Po opravljenih pogajanjih je bila ponudba CGP višja za nekaj več kot tri milijone, ponudba Makro 5 gradenj pa za nekaj več kot osem milijonov evrov.

Celoten projekt je sicer vreden 76 milijonov evrov, od tega bo univerza nekaj manj kot 68 milijonov evrov dobila iz sofinanciranja, okoli 49 milijonov evrov iz načrta za okrevanje in odpornost, okoli 19 milijonov pa iz državnega proračuna. Ob položitvi temeljnega kamna so sicer napovedali, da naj bi bila gradnja predvidoma končana v drugem četrtletju 2025.