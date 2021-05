Revizijska komisija zavrnila zahtevka za revizijo v zadevi elektronska vinjeta

Pri DKOM so pojasnili, da sta oba vlagatelja izpodbijala naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je ponudbo slovaške družbe SkyToll ocenil za dopustno in ji oddal javno naročilo, ponudbi obeh vlagateljev pa je zavrnil kot nedopustni.

"Niti vlagatelj Marand, d. o. o., niti vlagatelj Iskratel, d. o. o., v postopku pravnega varstva nista izkazala naročnikovih kršitev, ko se je pri pregledu ponudbe družbe SkyToll, a. s., zanesel na potrjeno referenčno potrdilo referenčnega naročnika in ponudbo te družbe štel za skladno z naročnikovimi zahtevami ter mu kot edinemu ponudniku z dopustno ponudbo oddal javno naročilo," so zapisali pri DKOM.

Poleg izbranega Skytolla sta ponudbo oddala še Iskratel v partnerstvu z madžarskima ARH Informatics in Dataking Informatikai (14,2 milijona evrov brez DDV) ter konzorcij podjetij Marand, Telekom Slovenije, Pošta Slovenije in Kapsch (33,4 milijona evrov brez DDV). Uvedba elektronske vinjete je predvidena s 1. decembrom, veljala pa bo eno leto od datuma nakupa.

Razpis za e-vinjete sicer buri tudi politične duhove, februarja je o njem razpravljala parlamentarna komisija za nadzor javnih financ. Predlagatelji seje iz vrst SAB, LMŠ, SD in Levice so na podlagi medijskega poročanja sumili, da so se pri razpisu dogajale nepravilnosti. Več medijev je namreč po izbiri izvajalca poročalo, da izbrani Skytoll nima izkušenj z vzpostavitvijo nadzornega sistema za e-vinjete in tudi da je Dars javno naročilo v korist slovaškega podjetja večkrat spremenil.

Predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjakje vse očitke zavrnil. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec upravi Darsa zaupa.