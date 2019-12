Revizijsko poročilo razkriva nepravilnosti pri gradnji kanala C0

Na Radiu Slovenijaso pridobili revizijsko poročilo, ki razkriva nepravilnosti, povezane s projektom gradnje kanalizacije na spornem kraku od Broda do Ježice v Ljubljani. Revizorka denimo zapiše, da ne zagotavlja, da zaradi kanala C0 ne bo prišlo do poslabšanja stanja podzemne ali površinske vode. Tega v postopkih namreč niso preverili.

Minister za okolje in prostor Simon Zajc je sicer v državnem zboru pred dnevi že sam pojasnjeval, da je revizija, ki jo je v zvezi s kanalom C0 naročilo ministrstvo, pokazala na sum nepravilnosti v odločitvah in slabih praks v postopkih, predvsem v smislu sledljivosti in kontrole. "Zato sem že izdal navodila organom v sestavi, da se te prakse izboljšajo in kako naj jih izboljšajo," je poudaril takrat. Arso in direkcija za vode danes delata drugače, je zatrdil.

Ministrstvo se je odločilo tudi za recenzijo tehničnih rešitev kanala C0, a razpis ni bil uspešen zaradi slabega odziva ter neprimernosti prispelih ponudb, zato ga nameravajo ponoviti. Potekata pa tudi pregled postopka umeščanja projekta v prostor in pravni pregled zakonitosti izdanih odločb.

Da naj se gradnja kanala C0 takoj ustavi, so danes zahtevali v Zvezi ekoloških gibanj Slovenije. Ministrstvo za okolje so pozvali, naj uskladi soglasja in dovoljenja za gradnjo in morebiten kasnejši zagon in uporabo kanalizacijskega sistema z zakonom o vodah in slovensko ustavo.