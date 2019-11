Revizorji se s konkretnimi sumi nepravilnosti sploh niso vsebinsko ukvarjali

Gre za zavajanje vodstva, pa je ostra predsednica mariborskega visokošoskega sindikata Marija Javornik Krečič. "Na upravnem odboru je revizor, ki je opravljal zadnjo revizijo, povedal, da zakonitosti ni presojal," poudarja.

Pri prvem pregledu smo videli primere s konkretnimi imeni, številkami in dejanji, v novi reviziji pa predvsem priporočila.

Konkreten primer - prvo poročilo: obstaja tveganje za fiktivna izplačila šefom. Ali to drži ali ne, se novi revozorji niso niti spraševali. Le priporočili so, da je treba spoštovati že napisana pravila in oblikovati jasna merila za delitev prihodkov iz tržnih dejavnosti. In še: nekdanji dekan ene od fakultet je bil v šestih letih kar dve leti službeno odsoten. Je to primerno ali ne? Tudi s tem se zdaj revizorji niso ukvarjali.

"Na univerzi ne moremo čez noč spreminjati stvari, ker so za to pravni postopki, ker so zato organi, ki odločajo, in to traja," se brani Kačič.