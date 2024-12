Revizorka nakupa sodne stavbe na Litijski prejela opozorilo pred odpovedjo

"To je dodaten in nadaljnji nedopusten pritisk, ki ima znake mobinga," nam je povedal revizorkin odvetnik, ko pa smo na pravosodno ministrstvo Andreje Katič naslovili vprašanja, kaj konkretno so bile kršitve revizorke, so nas preusmerili na ugotovitve Urada za nadzor proračuna, ki spada pod finančno ministrstvo Klemna Boštjančiča in ki je reviziji pravosodnega ministrstva očital, da je bila ta neskladna z usmeritvami, in ob tem podvomil v njeno nepristranskost.

Glavno revizorko na ministrstvu za pravosodje Suzano Hotzl je v ponedeljek na mizi pričakalo pisno opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov. Iz ministrstva za pravosodje ji očitajo, da je kršila pogodbene obveznosti in obveznosti iz delovnega razmerja. Da je to dodaten in nadaljnji nedopusten pritisk, ki ga nad njo vrši delodajalec, pravi njen odvetnik, ter da ima to dejanje vse znake mobinga.

Revizorka Hotzlova se je namreč podpisala pod notranjo revizijo ministrstva za pravosodje, potem ko so se pojavila ugibanja, da stavba na Litijski 51 ni bila kupljena zakonito. Osnutek revizijskega poročila smo neuradno dobili junija, v njem pa je bilo zapisano, da so minister za finance, tedanja ministrica za pravosodje, služba vlade za zakonodajo, vlada in sam predsednik vlade s svojimi ravnanji kršili določila Zakona o javnih financah, saj so za izvedbo nakupa predmetne nepremičnine nezakonito prerazporedili sredstva iz proračunske postavke.