Revmatologom kljub prostoru ne dajo ambulante, zato odstopajo

Revmatologom ne dajo prostora za dodatno ambulanto, s katero bi skrajšali čakalne vrste, čeprav so v isti bolnišnici celo prazne ambulante. Vodstvo bolnišnice bi lahko problem zlahka rešilo, pa za to očitno ni volje. Prostori tako samevajo, dodatno zaposleni revmatolog pa nima kje ordinirati. Vodstvo revmatologov zato protestno odstopa.

S predstojnikom oddelka smo se morali dobiti na dežju, ker mu nadrejeni niso dali dovoljenja, da bi nam povedal, kaj se dogaja, nam pa ne dovoljenja za snemanje v bolnišnici. "To verjetno kar nekaj pove,"komentira Tomšič. "24. aprila smo vodstvu Kliničnega centra sporočili, da s 1. junijem odstopamo vsi vodilni na Kliničnem oddelku za revmatologijo," pravi revmatolog Matija Tomšič.

V UKC pravijo, da so oddelku za revmatologijo ponudili več različnih prostorov, vendar jih niso sprejeli. Tomšič to absolutno zanika. FOTO: POP TV

Razlog za njihov odstop je pomanjkanje ambulantnih prostorov za pregledovanje bolnikov in to v enoti bolnišnice, kjer je ogromno neizkoriščenega prostora "Vsakemu je jasno, če ima neka bolnišnica ogromno praznega prostora, na eni strani, na drugi strani pa potrebe po tem prostoru, da bi lahko pregledovali bolnike, potem verjetno neko vodstvo to opazi in prerazporedi te prostore," poudarja Tomšič.



Na to so vodstvo že večkrat opozorili, a se kljub obljubam, pravi Tomšič, ni nič premaknilo. Pa gre zgolj za en prostor, ki sodi pod drugi oddelek, a ga ta že leta ne uporablja: "Trenutna strokovna direktorica je dala to obljubo, ki pa je na nek način ni izpolnila."

"Mi se nekej mesecev, da ne rečem let, pogovarjamo o tem, ne zgodi pa se nič. In v tem je problem," dodaja. Dobili so celo dodatnega revmatologa, pa finančna sredstva od ZZZS za dodaten program, nimajo pa prostora, kjer bi lahko bolnike pregledovali. "Seveda ta nov revmatolog bo gledal predvsem te prve bolnike in to bi se definitivno poznalo tudi na skrajševanju čakalnih dob in če bomo dobili ta prostor, bomo to čez čas lahko tudi dokazali."

