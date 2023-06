Revolucija erotičnih igračk

Katera seksualna igračka ustreza tvojemu telesu?

V zadnjih letih je tehnologija izdelave seksualnih igračk izjemno napredovala. Plastični vibratorji in rigidne igračke neprijetnih vonjav so davna preteklost. Moderne seksualne igračke sledijo oblinam telesa, so estetsko oblikovane in tehnološko napredne. Izdelane so iz telesu prijaznega in varnega silikona in opremljene z vsakovrstnimi tehnološkimi možnostmi kot je Bluetooth, različni vibracijski vzorci in napredni motorji s kroženjem, suvanjem, sesanjem. Vse to in še več, da nam zagotovijo ugodje in dobro počutje. Na voljo je za vsakogar nekaj, za vsak okus, vsak spol in vsako telo.

Spoznaj užitek, ki ti ga nudi mini vibrator in masažna ročka.

Katera igračka je prava zame? Prvi vibrator je običajno osnovna seksualna igračka s katero spoznavamo možnosti, ki jih tovrstne igračke nudijo, hkrati pa odkrivamo svoje telo. Ugotavljamo kaj nam prinaša užitek in kako se ob tem počutimo. Te igračke so vseh barv, oblik in velikosti, od preprostih paličastih oblik do zaobljenih, tako imenovanih lay-on vibratorjev. Namenjene so tako ženskam kot moškim, niso omejene po spolu, uporabljajo se za stimulacijo erogenih točk obeh partnerjev. S posebnim poudarkom in ženskim užitkom v mislih so oblikovani rabbit vibratorji in igračke s sesalno stimulacijo. Rabbit vibratorji se osredotočajo na več erogenih točk hkrati. Opremljeni so z več motorji, nudijo pa lahko različne vzorce vibriranja, kroženje, masažne perle, simulirajo penetriranje. Pravo revolucijo so povzročile igračke z zračno stimulacijo. Njihovi snovalci so se osredotočili na najbolj občutljiv del ženskega telesa in igračko opremili z vibriranjem in sesalno tehnologijo, ki zagotavlja najbolj napredno in intenzivno stimulacijo klitorisa. Orgazmi nikoli prej niso bili tako nebeški in tako hitro dosegljivi. In kar je še bolje – to igračko je enostavno vtakniti v torbico in jo imeti vedno pri roki.

Napredni rabbit vibratorji in zračni stimulatorji za nebeški orgazem.

Prav nič ne zaostaja razvoj in povpraševanje po seksualnih igračkah za moške. Tudi te so različnih oblik, izdelane iz prijetnih materialov in opremljene z napredno tehnologijo za moški užitek. Uporabniki si najpogosteje izberejo električne masturbatorje, sledijo jim žepne različice, bolj pogumni pa izbirajo med vibratorji za prostato. Posebej zanimive so seksualne igračke za pare. Lahko bi rekli tudi - kaj pa ni igračka za pare? Igračka za pare je vsaka igračka, ki jo uporabljamo s partnerjem, hkrati pa so le te mnogokrat oblikovane tako, da jih par lahko nosi med seksom in z njimi nadzira skupen užitek in čas orgazma. Opremljene z daljinci in Bluetoothom paru nudijo možnost oddaljenega nadzora in uporabo izven zavetja svojega doma. Nekatere med njimi lahko celo povežemo med seboj in uživamo v sinhronizirani masturbaciji medtem, ko sta partnerja vsak na svojem koncu sveta. Če povzamemo: seksualne igračke so danes skoraj tako pogost pripomoček kot je zobna ščetka. Preden izberemo svojo, si odgovorimo na vprašanje kakšnega dotika si želimo, kakšno izkušnjo iščemo, si želimo preizkusiti kaj novega, bo igračka za zunanjo ali notranjo uporabo. Nato pa pogumno novim užitkom nasproti.

Interaktivne igračke za pare opremljene z daljincem in aplikacijo.