Revolucija zdravljenja alzheimerjeve bolezni: kmalu nova zdravila

V Sloveniji z demenco živi več kot 47.000 ljudi, z boleznijo pa je neposredno ali posredno povezanih več sto tisoč prebivalcev. "Demenca je bolezen možganov, a hkrati družbeni izziv. Je lakmusov papir, ki meri zrelost družbe, da pomaga svojim šibkejšim članom," je poudarila prof. dr. Bojana Beović, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije.

"Pred nami je tako rekoč revolucija v zdravljenju Alzheimerjeve bolezni. Prvič uvajamo zdravila, ki odstranjujejo beljakovine, odgovorne za nastanek bolezni. To pomeni upočasnitev napredovanja in dragocen dodaten čas za bolnike in njihove družine," je pojasnil prof. dr. Zvezdan Pirtošek, predstojnik Katedre za nevrologijo na Medicinski fakulteti UL.

icon-expand FOTO: Zdravniška zbornica Slovenije Tiskovna konferenca ob uvedbi zdravil za Alzheimerjevo bolezen icon-picture-layer-2 1 / 1

Nova zdravila so že v uporabi v Nemčiji in Avstriji, v Sloveniji pa se pričakuje, da bodo dostopna v naslednjih mesecih. "Upamo, da bomo v Ljubljani in Mariboru kmalu lahko začeli zdravljenje prvih bolnikov. Postopki so v teku in pripravljamo pogoje, da bo uvedba varna in učinkovita," je dejala izr. prof. dr. Milica G. Kramberger, vodja Centra za kognitivne motnje na Nevrološki kliniki UKCL. Ob tem pa ostajajo pomembne tudi druge oblike podpore. Doc. dr. Polona Rus Prelog z Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana je opozorila: "Veliko bolnikov ne bo kandidiralo za nova zdravila, zato je nujno okrepiti zgodnjo diagnostiko, sekundarno preventivo in razviti paliativno oskrbo za ljudi z napredovalo demenco."

Alzheimerjeva bolezen FOTO: Shutterstock icon-expand