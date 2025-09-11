Revolucija zdravljenja alzheimerjeve bolezni: kmalu nova zdravila

"Pred nami je tako rekoč revolucija v zdravljenju Alzheimerjeve bolezni. Prvič uvajamo zdravila, ki odstranjujejo beljakovine, odgovorne za nastanek bolezni. To pomeni upočasnitev napredovanja in dragocen dodaten čas za bolnike in njihove družine," je pojasnil prof. dr. Zvezdan Pirtošek, predstojnik Katedre za nevrologijo na Medicinski fakulteti UL.
- FOTO: Zdravniška zbornica Slovenije
Nova zdravila so že v uporabi v Nemčiji in Avstriji, v Sloveniji pa se pričakuje, da bodo dostopna v naslednjih mesecih. "Upamo, da bomo v Ljubljani in Mariboru kmalu lahko začeli zdravljenje prvih bolnikov. Postopki so v teku in pripravljamo pogoje, da bo uvedba varna in učinkovita," je dejala izr. prof. dr. Milica G. Kramberger, vodja Centra za kognitivne motnje na Nevrološki kliniki UKCL.
Ob tem pa ostajajo pomembne tudi druge oblike podpore. Doc. dr. Polona Rus Prelog z Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana je opozorila: "Veliko bolnikov ne bo kandidiralo za nova zdravila, zato je nujno okrepiti zgodnjo diagnostiko, sekundarno preventivo in razviti paliativno oskrbo za ljudi z napredovalo demenco."
Poseben poudarek je bil namenjen tudi vlogi civilne družbe. "Spominčica že več kot dve desetletji zmanjšuje stigmo in krepi ozaveščanje, kar je priporočilo Svetovne Alzheimer organizacije (Alzheimer's Disease International). Zlasti v septembru, ki je Svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni, organiziramo različne dogodke po vsej Sloveniji. Od leta 2017 smo v Sloveniji odprli že več kot 500 Demenci prijaznih točk. Mrežo Demenci prijaznih točk nadgrajujemo v Demenci prijazne lokalne skupnosti, ki jih oblikujemo skupaj z župani različnih občin," je dejala Štefanija Zlobec, predsednica Spominčice – Alzheimer Slovenija.
Na konferenci je spregovoril tudi Tomaž Gržinič, ambasador za demenco in oseba z diagnozo, ki že osem let aktivno živi z boleznijo. "Demenca te spremeni, a če imaš podporo družine, prijateljev in okolja, lahko ostaneš aktiven in živiš dobro," je povedal.
Svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni se bo nadaljeval s številnimi dogodki, med njimi tradicionalnim Sprehodom za spomin, ki bo 18. septembra 2025 v Ljubljani in drugih slovenskih mestih.
