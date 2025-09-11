Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Revolucija zdravljenja alzheimerjeve bolezni: kmalu nova zdravila

Ljubljana, 11. 09. 2025 15.13 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
D. S.
Komentarji
0

V Sloveniji z demenco živi več kot 47.000 ljudi, z boleznijo pa je neposredno ali posredno povezanih več sto tisoč prebivalcev. "Demenca je bolezen možganov, a hkrati družbeni izziv. Je lakmusov papir, ki meri zrelost družbe, da pomaga svojim šibkejšim članom," je poudarila prof. dr. Bojana Beović, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije.

"Pred nami je tako rekoč revolucija v zdravljenju Alzheimerjeve bolezni. Prvič uvajamo zdravila, ki odstranjujejo beljakovine, odgovorne za nastanek bolezni. To pomeni upočasnitev napredovanja in dragocen dodaten čas za bolnike in njihove družine," je pojasnil prof. dr. Zvezdan Pirtošek, predstojnik Katedre za nevrologijo na Medicinski fakulteti UL.

Nova zdravila so že v uporabi v Nemčiji in Avstriji, v Sloveniji pa se pričakuje, da bodo dostopna v naslednjih mesecih. "Upamo, da bomo v Ljubljani in Mariboru kmalu lahko začeli zdravljenje prvih bolnikov. Postopki so v teku in pripravljamo pogoje, da bo uvedba varna in učinkovita," je dejala izr. prof. dr. Milica G. Kramberger, vodja Centra za kognitivne motnje na Nevrološki kliniki UKCL.

Ob tem pa ostajajo pomembne tudi druge oblike podpore. Doc. dr. Polona Rus Prelog z Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana je opozorila: "Veliko bolnikov ne bo kandidiralo za nova zdravila, zato je nujno okrepiti zgodnjo diagnostiko, sekundarno preventivo in razviti paliativno oskrbo za ljudi z napredovalo demenco."

Alzheimerjeva bolezen
Alzheimerjeva bolezen FOTO: Shutterstock

 Poseben poudarek je bil namenjen tudi vlogi civilne družbe. "Spominčica že več kot dve desetletji zmanjšuje stigmo in krepi ozaveščanje, kar je priporočilo Svetovne Alzheimer organizacije (Alzheimer's Disease International). Zlasti v septembru, ki je Svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni, organiziramo različne dogodke po vsej Sloveniji. Od leta 2017 smo v Sloveniji odprli že več kot 500 Demenci prijaznih točk. Mrežo Demenci prijaznih točk nadgrajujemo v Demenci prijazne lokalne skupnosti, ki jih oblikujemo skupaj z župani različnih občin," je dejala Štefanija Zlobec, predsednica Spominčice – Alzheimer Slovenija.

Na konferenci je spregovoril tudi Tomaž Gržinič, ambasador za demenco in oseba z diagnozo, ki že osem let aktivno živi z boleznijo. "Demenca te spremeni, a če imaš podporo družine, prijateljev in okolja, lahko ostaneš aktiven in živiš dobro," je povedal.

Svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni se bo nadaljeval s številnimi dogodki, med njimi tradicionalnim Sprehodom za spomin, ki bo 18. septembra 2025 v Ljubljani in drugih slovenskih mestih.

alzheimerjeva bolezen beović zzs zdravila slovenija
Naslednji članek

Mariborsko podjetje zavajalo stranke: plačali fasado, ostali brez nje

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256