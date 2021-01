Revolucionaren aparat za preprosto merjenje glukoze

Sladkorna bolezen mnogi radi rečejo tudi bolezen sodobnega časa, za katero zboleva vse več ljudi. Gre za skupino različnih bolezni, ki jim je skupna previsoka koncentracija glukoze v krvi. Poznamo več tipov sladkorne bolezni, in sicer sladkorno bolezen tipa 1 in tipa 2, sladkorno bolezen v nosečnosti ter druge tipe sladkorne bolezni. Najpogostejša je sladkorna bolezen tipa 2, ki jo ima približno 90 % vseh oseb s sladkorno boleznijo. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje oseba s sladkorno boleznijo na svojo bolezen povprečno pomisli na vsakih 20 minut vsak dan, vse življenje, zaradi česar sladkorna bolezen zanj pomeni veliko breme ter posledično vpliva na kakovost njegovega življenja in njegove družine. Bolnikovo telo s sladkorno boleznijo tipa 1 ne proizvaja inzulina. Pri sladkorni bolezni tipa 2 je po drugi strani inzulina v telesu dovolj ali celo preveč, vendar je njegovo delovanje oslabljeno. Sladkorno bolezen tipa 2 se lahko v osnovi nadzira s telesno vadbo, higieno, zdravo in pravilno prehrano, preoralnim zdravljenjem in injekcijami inzulina. Za merjenje glukoze v krvi vzorec krvi najpogosteje vzamemo iz prsta, zbadanje pa je pogosto povezano z bolečino, ki se ji žal ne da popolnoma izogniti. Vse do zdaj.

Free StyleLibre je revolucionaren aparat za enostavno spremljanje glukoze in prvi flash sistem za kontrolo, nadzor glukoze na svetu. Preprosto, varno in zanesljivo! Revolucionaren aparat FreeStyle Libre omogoča neprekinjeno spremljanje vrednosti glukoze na neboleč način. Uporaba sistema je zelo enostavna, saj brezstično skeniranje senzorja, ki je nameščen na koži, v trenutku prikaže vrednost glukoze in trend spreminjanja glede na predhodne vrednosti.

"Zakaj bi zbadali, če lahko odčitate?"

Sistem v izhodišče postavlja vprašanje – zakaj bi zbadali, če lahko odčitate? Če morate izmeriti glukozo v krvi na stari način, z zbadanjem v prst, to zmoti življenjski način, izveste pa "le" vrednost glukoze in nič drugega.

V primerjavi s klasično samokontrolo z glukometrom lahko s sistemom Free StyleLibre vrednost glukoze preverite s hitrim, nebolečim odčitavanjem, brez zbadanja prstov in brez testnih trakov. Vrednost glukoze lahko preverite kadarkoli, kjerkoli, neopazno in kolikor pogosto želite.

Obenem imate s sistemom Free StyleLibre neprekinjen vpogled v vrednosti glukoze (24 ur dnevno, 7 dni v tednu) in prikaz trenda spreminjanja vrednosti glukoze (s pomočjo puščic: naraščanje, upadanje, stabilno). S sistemom Free Style Libre vam nikdar ni treba ugibati, kakšna je koncentracija glukoze. Prav tako vam nikdar ni treba ugibati, kaj počne sistem. Poleg praktičnosti in diskretnosti je sistem tudi vodoodporen. Možno ga je varno nositi tudi pod vodo pri potapljanju do 1 metra globine, in sicer do 30 minut.

Kaj sistem vsebuje in kako deluje?

Revolucionarni aparat je v osnovi sestavljen iz senzorja, naprave za namestitev senzorja – aplikatorja in čitalnika za spremljanje glukoze prek senzorja. Senzor meri in shranjuje odčitke glukoze med nošenjem na telesu. Pripomoček odčitava višino glukoze v medcelični tekočini, s pomočjo svojih senzorjev in vam podatke prikazuje na ekranu v velikosti manjšega mobilnika. Po navodilih (priložena so natančna navodila v slovenskem jeziku) pripravite in vstavite senzor na hrbtni strani nadlahti. Senzor ima majhen prožen vrh, ki ga vstavite pod kožo in ga pričvrstite s pomočjo lepljive podlage. Glukoza v podkožju se nato glede na vrednost glukoze v krvi spreminja s približno 10- minutnim zamikom. Na zaslonu čitalnika se sproti izrisuje krivulja vrednosti glukoze. Okrogli senzor, v velikosti kovanca, ki ga nosite na zadnji strani nadlakti, meri glukozo vsako minuto. V praksi to pomeni, da v 14 urah izmeri 1440 merjenj, ob tem pa vse podatke o ravni glukoze v medcelični tekočini tudi shranjuje (do 90 dni). Torej, najpomembnejši podatki, od trenutnega gibanja glukoze v medcelični tekočini do grafov ravni glukoze, sočasno pa se komunikacija senzorja in odčitovalca odvija prek sodobne tehnologije NFC. Prenos podatkov s senzorja na čitalnik je brezstičen, možen tudi skozi tanjšo obleko.

Po 14 dneh menjava senzorja

Na zaslonu sistema Free StyleLibre so vam na voljo izredno raznolike informacije. Pogledate lahko vse pretekle odčitke glukoze, če se ne zaslonu dotaknete menija "Review History" in nato Logbook. Z zaslonom na dotik lahko upravljate nastavitev glasnosti, način zvoka … Vidite čas, življenjsko dobo baterije in število dni do naslednje menjave senzorja. V čitalniku je denimo možno označiti tudi čas zaužitja hrane, količino zaužite hrane, čas, odmerek in vrsto insulina ali drugih. zdravil za zdravljenje sladkorne bolezni in telesno aktivnost. Senzor lahko sicer uporabljate 14 dni, potem se samodejno ustavi. Takrat vas bo čitalnik opozoril, da je čas za menjavo senzorja. Za odstranitev starega potegnite rob lepilnega dela navzgor in ga počasi odlepite z enim gibom. Za namestitev novega senzorja izberite novo mesto in ga očistite z alkoholnim lističem.