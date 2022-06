Revolucionarni HONOR Magic4 Pro tudi v Sloveniji

HONOR Magic4 Pro bo na voljo v Sloveniji od 20. junija po priporočeni ceni 1099 EUR. V svojo ponudbo so ga uvrstili vsi trije največji slovenski mobilni operaterji – Telekom Slovenije, A1 Slovenija in Telemach.

Svetovna tehnološka znamka HONOR prihaja na slovenski trg z dolgo pričakovanim modelom pametnega telefona, ki je hkrati tudi njihov prvi telefon visokega premijskega razreda na našem tržišču – HONOR Magic4 Pro. Z odličnim simetričnim oblikovanjem in izpopolnjenim izgledom, revolucionarnimi možnostmi fotografiranja in delanja videoposnetkov, vrhunsko zmogljivostjo in varovanjem zasebnosti sveži in novi HONOR Magic4 Pro dviguje vrhunsko linijo HONOR Magic na popolnoma novo raven.

Za izredno zmogljivost je zaslužen novi procesor Snapdragon 8 Gen 1

HONOR Magic4 Pro je opremljen z najnovejšo mobilno platformo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G, ki uporabnikom prinaša neprekosljivo moč in zmogljivost. Vrhunska naprava HONOR Magic4 Pro, podpirata jo vodilni sistem v industriji Qualcomm 7th Gen AI Engine in zmogljivo procesorsko jedro ARM Cortex-X2 CPU, se ponaša z zmožnostjo obdelave izjemno hitrih podatkov, hkrati pa dosega visoko raven učinkovitosti.

V primerjavi s prejšnjo generacijo HONOR Magic4 Pro izboljšuje zmogljivost CPU-ja za 20 %, zmogljivost GPU-ja za 30 % in zmogljivost umetne inteligence za neverjetnih 300 %. HONOR Magic4 Pro je opremljen z 8 GB RAM-a in 256 GB prostora za shranjevanje, kar uporabnikom zagotavlja stabilno delovanje.

Simetričen dizajn s štirikratno zaobljenim zaslonom

HONOR Magic4 Pro je opremljen z HONOR-jevim legendarnim simetričnim dizajnom Eye of Muse ter s 6,81-palčnim 2LTPO in štirikratno zaobljenim zaslonom ter z izjemno ozkimi okvirji, kar uporabnikom zagotavlja izjemno izkušnjo gledanja in prinaša napravo, ki jo je preprosto držati.

Zaslon HONOR Magic4 Pro v 100 odstotkih podpira obseg barv v filmskem načinu DCI-P3, kar omogoča ostrejše in pristnejše barve, kot so na platnih v kinodvoranah, in še večji užitek pri igranju igric. Proizvede lahko do 1,07 milijarde barvnih odtenkov ter zagotavlja osupljive vizualne učinke, ostre in jasne podrobnosti ter impresivno doživetje barv. S funkcijo HDR 10+ je vsak kader na tem pametnem telefonu živahnejši, kar gre zahvala večjemu, dinamičnemu obsegu, ki zagotavlja nadpovprečen kontrast in širši barvni spekter, ter kakovostnejšemu zaslonu.

Zaradi zaslona nove generacije LTPO in tehnologije HONOR MotionSync je HONOR Magic4 Pro opremljen s hitrostjo osveževanja zaslona od 1 do 120 hercev na sekundo. Ta se prilagaja različnim vsebinam in omogoča večje varčevanje z energijo in brezhibno zabavno izkušnjo.

HONOR Magic4 Pro je popoln za uporabnike, ki preživijo pred zasloni pametnih telefonov veliko časa, saj se zaradi vgrajenega zaslona (ta uporablja tehnologijo pulzno širinske modulacije (PWM) do 1920Hz, kar je najvišji PMW kadarkoli dosežen na LTPO zaslonu) naše oči manj naprezajo. Naprava pa zagotavlja udobno izkušnjo gledanja celo ob slabši osvetlitvi. HONOR Magic4 Pro ima prav tako certifikat IP68 in ponuja učinkovito zaščito pred prahom, dežjem in vodo, prav tako pa ta pametni telefon lahko potopite do 1,5 metra globine za 30 minut.