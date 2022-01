Do aprila v Revozu odpuščenih še 450 ljudi. Je ogrožen obstoj tovarne?

Pred epidemijo triizmensko oziroma 24 ur na dan, kmalu pa le še osem ur. Pomemben dejavnik je tudi konec partnerstva z nemškim Daimlerjem, pravijo v Revozu, za katerega so proizvajali električnega štirisedežnega smarta, pod črto pa je oziroma bo skupaj z aprilskim valom odpuščanj službo v Revozu od začetka epidemije izgubilo že 1.800 zaposlenih, poroča Dolenjska News.

Kot poroča 24UR, zaposlene neuradno bolj kot napovedana odpuščanja skrbi sam obstoj tovarne. Menda ni Revoz za leto 2024 pridobil še niti enega projekta, zato so med zaposlenimi vse glasnejše govorice, da bi se lahko njegova zgodba v dveh letih za vedno končala.

Občina obljublja, da bo pomagala pri socialnih stiskah

In to bi bila prava katastrofa, menijo domačini; z Revozom je – podobno kot s Krko in Adrio Mobil – tako ali drugače povezano življenje sleherne novomeške družine. "Imam tri bratrance, pa sosede, ni za govoriti, pa po dva delata." "Nekateri so v zelo velikih težavah, ker ne vedo, kako bodo odplačevali kredite." "Sicer za zdaj ne poznam nikogar, ki bi izgubil službo, ampak to zagotovo ni dobra novica," so zaskrbljeni domačini.