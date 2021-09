15 odstotkov prebivalcev živi v tveganju revščine: 'Postali smo zelo razslojena družba'

"Slovenija je brez dvoma solidarna država, koliko pa smo solidarna država pa po njegovih besedah govorijo ti podatki: 254.000 prebivalcev Slovenije v letu 2020 živi pod pragom revščine, nekaj več kot 300.000 jih je pod pragom socialne izključenosti, kar je grozljiv podatek. Vsaka druga ženska starejša nad 65 let živi v tveganju revščine, 40.000 ljudi, ki so delovno aktivni, še vedno živi pod pragom revščine," je ponazoril.

Socialni transferji se povečujejo, a očitno niso ciljno usmerjeni, opozarja Vesel: "Nujno je, da se sprejme nov strateški in izvedbeni dokument, to je zahteva računskega sodišča". Izpostavil je še, da so zaznali novo ranljivo skupino - mlade, ki vstopajo na trg dela in se zaradi nizkih prihodkov ne morejo osamosvojiti, načrtovati družine, je dodal.

Potrebno je definirati ranljive skupine, podatek, da vsak deseti otrok živi v tveganju revščine, ni spodbuden, je opozoril: "Postali smo zelo razslojena družba, nekateri razpolagajo z zelo visokimi prejemki, drugi pa se skrivajo v območju revščine. Temu so namenjeni socialni transferji, a imamo le tri transferje, ki so neposredno vezani na preprečevanje revščine."

Kako bo na revščino vplivala epidemija?

Covid gotovo ne bo blagodejno vplival na preprečevanje revščine, je še ocenil Vesel. Ukrepi proti covidu so resen javnofinančni strošek. Računsko sodišče je kritično do nekaterih ukrepov, ki so bili usmerjeni v širok spekter prebivalstva, kljub temu, da nekateri te pomoči niso potrebovali in niso bili usmerjeni k tistim, ki so to pomoč res potrebovali. "Ukrepe bo težko analizirati z eno samo revizijo, verjetno jih bo potrebnih več. Ukrepi so večkrat nekonsistentni, večkrat jih je težko razumeti," je še dodal Vesel.

Spomnimo

Računsko sodišče je revidiralo uspešnost Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pri zmanjševanju revščine v obdobju od leta 2017 do leta 2020. Računsko sodišče je ugotovilo, da sta bila vlada in ministrstvo s svojim delovanjem pri zmanjševanju revščine v obdobju od leta 2017 do leta 2020 delno uspešna. Slovenija si je za obdobje 2013–2020 zadala, da se bo število oseb, ki živijo v tveganju socialne izključenosti, do leta 2020 zmanjšalo pod 321.000, v Strategiji razvoja Slovenije 2030 pa, da se bo stopnja tveganja socialne izključenosti do leta 2030 zmanjšala na manj kot 16 %.