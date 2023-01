Rezervacije dopustniških nastanitev v polnem teku, na delu tudi že goljufi

Ste med tistimi, ki že razmišljate o poletnem dopustu? Želite biti med prvimi, ki boste rezervirali svoj apartma, da boste prejeli ugodno ponudbo in najboljšo lokacijo? Vse lepo in prav, a na Safe.si opozarjajo na previdnost.

Ponudnik vam je poslal fotografije apartmaja in naslov, za rezervacijo pa morate plačati visoko akontacijo. Ste preverili, če apartma res obstaja? Je ponudba neverjetno ugodna in zelo odstopa od ostalih (npr. luksuzna oprema in najdražji gospodinjski aparati)? Na Safe.si svetujejo, da naslov apartmaja preverite na Google zemljevidu. Je tam res apartmajsko naselje oziroma ta nastanitev? Lahko primerjate zunanjost stavbe oziroma prosite za fotografije vhoda? Fotografije, ki vam jih je poslal ponudnik, lahko preverite s pomočjo funkcije "reverse image search" na spletni strani tineye in tako lahko hitro ugotovite, če se fotografije apartmaja pojavljajo tudi na drugih lokacijah.

Na Safe.si še opozarjajo na previdnost, če ponudnik od vas zahteva kopijo osebnega dokumenta ali podatke kreditne kartice. Sken vaše osebne izkaznice lahko uporabijo v drugih spletnih goljufijah, številke kreditne kartice pa nikakor ne delite z drugimi kot dokaz "rezervacije", še svetujejo.

Ne mine namreč poletje, da ne bi poročali o goljufijah, ko so naivni dopustniki prek spleta rezervirali nastanitev in za rezervacijo plačali vnaprej, ko pa so prišli na lokacijo, ker naj bi preživeli svoj oddih, pa so razočarano ugotovili, da so bili žrtev goljufije. Zato previdnost pri rezervaciji dopustniške nastanitve ni nikoli odveč.