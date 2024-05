Rezervirajte počitnice na Costa Bravi in prejmite izlet v Barcelono brezplačno!

OGLAS

Španija popotnike ter počitnikarje že od nekdaj navdušuje z raznolikimi kontrasti svetovnih razsežnosti. Pohvali se lahko z več kot 8000 kilometri plaž, ki zagotavljajo odlično počitniško izkušnjo – ki pa običajno ni najbolj poceni. Izjema so že od nekdaj počitnice na znameniti španski obali Costa Brava s prestolnico Lloret de Mar, ki je že več desetletij znana zlasti kot priljubljena destinacija zabave željne mladine, ki pa se na pot običajno odpravi z avobusnim prevozom. Ta je res razmeroma poceni, ne pa nujno tudi udoben, poleg tega se na poti izgubi dobršen del časa, ki bi ga lahko namenili uživanju v morskih radostih. Costa Brava je popolna počitniška destinacija tudi za pare in družine No, v zadnjem času pa je mogoče iz naše soseščine v priljubljena obmorska letovišča Divje obale, kot se glasi prevod Coste Brave, ob torkih in sobotah poleteti tudi z nizkocenovnim letalskim prevozom iz Zagreba v Girono, ter iz Trsta v Barcelono. Na ta način letovišča Costa Brave postajajo vse bolj mamljiva tudi za družine in romantične pare, ki se raje stiskajo na čudovitih peščenih plažah ob sončnem zahodu, kot na trdih sedežih avtobusa.

Zakaj na počitnice na Costa Bravo? Costa Brava je približno 220 kilometrov dolg priobalni pas, ki sega od meje s Francijo na obronkih Pirenejev do letovišča Blanes na jugovzhodu Španije, oziroma po mnenju nekaterih kar do Barcelone. Skupaj z Azurno obalo sestavlja nekaj najlepših plaž Evrope, ki so čudovit kontrast razgibani diviji obali. Roza lesketajoče skale, dolge peščene plaže, manjši skriti zalivi, klifi in borovci pričarajo romantično vzdušje, kamor se ljudje zmeraj radi vračajo. Prav tako je Costa Brava odlična izbira tudi za ljubitelje aktivnosti na prostem, zlasti za pohodnike, kolesarje, jadralce, potapljače in ljubitelje ribolova. Vzdolž obale najdete številne naravne rezervate, ki ponujajo čudovite možnosti za raziskovanje narave, ki bo zagotovo zanimivo tudi za najmljaše, obenem pa predstavljajo odlično kuliso za nepozabne romantične sprehode v dvoje! Celotno področje Costa Brave je znano po izjemni kulinariki. Najbolj prepoznavna je mediteranska kuhinja s številnimi morskimi dobrotami, ki jih znajo Katalonci spretno kombinirati tudi z jedmi, značilnimi bolj za notranjost dežele. Nepogrešljiv prigrizek tega območja so znameniti tapasi, ki jih dobite v tako rekoč vsakem baru, obvezni del priprave hrane je tudi lokalno olivno olje, vsekakor pa velje poskusiti tudi različna lokalna vina, ki so znana po vsem svetu.

Kam na počitnice na Costa Bravi? Costa Brava je znana po številnih letoviščih. Najbolj vsekakor izstopa Lloret del Mar, ki se lahko pohvali z izjemno pestrim dnevnim ter nočnim življenjem. Čez dan večina rada uživa na rajskih peščenih plažah s skritimi votlinami, ko sonce pade v morje, pa se na obali prižgejo pisane luči nočnih klubov, barov ter restavracij, ki napovedujejo noro zabavo vse do zgodnjih jutranjih ur. Odlično je na Costa Bravi poskrbljeno tudi za družine in romantične pare. Letovišče Santa Susanna se denimo nahaja na severnem koncu obale Barcelone, ujeto med gorati predel ter morske valove pokrajine. 2 kilometra lepo urejenih in turističnih plaž, gorski športi, tržnice ter španska kultura, v tako majhnem kraju popotniku ponujata odlično iztočnico za umirjen dopust. Z nazivom družini prijazno letovišče se lahko pohvali tudi Malgrat de Mar, čeprav tukaj rado dopustujejo praktično vse generacije. Letovišče se lahko pohvali z bogatim nizom kakovostnih hotelov in čudovitih plaž, na katerih strežejo odlične tapase in druge španske specialitete ter različne osvežilne pijače. V starem mestnem jedru boste našli trgovine, restavracije in bare ter dobili vpogled v čudovito špansko kulturo.

Na skrajnem jugu Costa Brave pa leži priljubljeno letovišče Blanes, ki prav tako ponuja več čudovitih plaž, priljubljenih zlasti med družinami in pari. Najbolj znana je peščena mestna plaža Blanes (Platja de Blanes), ki ponuja številne storitve in aktivnosti na prostem, najem vodnih skuterjev in športne opreme ter številne možnosti za zabavo in sprostitev ob morju.

Znamenitosti Costa Brave, ki jih morate obiskati! Glede na pestro vsakodnevno dogajanje na plažah, bo že to zagotovo prava počitniška dogodivščina brez primere. Po dodatno mero adrenalina in vodnih užitkov se lahko odpravite v priljubljen vodni park Water World s številnimi tobogani, bazenom z valovi, počasno reko in različnimi animacijami, ki bo zagotovo nepozabna dogodivščina za vso družino. Zraven vodnih območji so vam znotraj parka na voljo tudi piknik območja pod hladnimi borovci, hiše palačink in razne stojnice z okusnimi prigrizki ter osvežilnimi pijačami.

Zaradi neposredne bližine mnogi počitnice na Costa Bravi izkoristijo tudi za obisk katalonske prestolnice Barcelona, kjer si vsekakor velja ogledati simbol mesta, znamenito cerkvev Sagrada Familia , ki jo gradijo že več kot 100 let in druge Gaudijeve arhitekturne mojstrovine, kot so park Güell z valovitimi oblikami, stanovanjsko stavbo Casa Batllo z igrivo fasado in La Pedrere , ki je tudi na Unescovem seznamu kulturne dediščine. Navdušil vas bo tudi sprehod po glavni mestni ulici La Rambla s številnimi uličnimi umetniki, seveda pa ne smete izpustiti niti zaščitnega znaka Katalonije: nogometni stadion Camp Nou , dom slovite FC Barcelone.

