Rezidence in vile Murva: stanovanja in vile z bazenom v osrčju slovenske Istre

Slovenska Istra je eden najlepših delov Slovenije in ima izjemno ugodno ozračje za bivanje. Ponaša se s čudovitimi obalnimi mesti, slikovitimi vasicami in čistim morjem.

Le streljaj od čudovitih obmorskih mestec se je začela gradnja rezidenc in vil Murva, ki predstavlja protiutež sodobnemu, hitremu tempu življenja, zunaj urbanih središč.

Lokacija je obkrožena s čudovito naravo, avtohtonimi oljčniki in slikovitimi vinogradi. V okolici so številne sprehajalne poti in možnosti za različna doživetja. Soseska je orientirana tako, da omogoča odprt pogled proti morju in na Savudrijski polotok. Avtentično majhno naselje Šmarje prebivalcem zagotavlja vse, kar potrebujejo za brezskrbno bivanje. V neposredni bližini so šola, nogometno igrišče, enota zdravstvenega doma, gostišča, pošta, frizerski salon, trgovine in tudi vinske kleti. Malo avtentično naselje Šmarje ponuja svojim krajanom vse, kar potrebujejo za lahkotnost bivanja. Nedvomno se boste zaljubili tudi v šarmantno arhitekturo rezidence, ki izžareva posebno eleganco in se hkrati ponižno zliva s klasično arhitekturo slovenske Istre. Edinstven čar in avtohtoni videz soseske Vile Murva se ponašajo z moderno arhitekturo, ki se zlije z okolico in ji dodaja šarm. Uporabljeni materiali so visoke kakovosti in zagotavljajo trajnost ter estetski videz objektov. Velika okna omogočajo, da prostori prejmejo obilico naravne svetlobe, hkrati pa omogočajo neposreden pogled na okoliško naravo in morje.

Zasnovo soseske sestavlja 44 stanovanj v štirih vila blokih in 16 vil z bazeni, ki bodo izdelane do poljubne gradbene faze. Rdeča nit načrtovanja se kaže v iskanju kakovosti in lahkotnosti bivanja, kar se odraža v umestitvi projekta v prostor, predvsem pa v oblikovanju tlorisov prostorov. Dovršeno so oblikovane in zasnovane tudi zunanje površine, ki so namenjene druženju ljudi. Ena največjih prednosti soseske Murva je njena izvedba stanovanjskih blokov in vil v kraškem slogu s kamnitim ovojem, kar predstavlja neposredno nasprotje sodobni gradnji z umetnimi materiali. Ta ji daje ne samo estetsko privlačen videz, temveč jo dela tudi trajnostno. Unikatne vile z bazenom Vile so namenjene predvsem zahtevnejšim kupcem: premišljenost, dovršenost in prestiž so bili vodilo celotnega načrtovanja. Bivalni del bo urejen v dveh nadstropjih. V kletnem delu je predviden večnamenski prostor, ki ga bo vsak lastnik uporabil v skladu z lastnimi potrebami.

Kamnite hiše so znane po svoji odpornosti proti vremenskim vplivom in se ponašajo z dolgo življenjsko dobo, ki preživi več generacij. So energijsko učinkovite, saj kamen ohranja notranjo temperaturo stabilno ter tako zmanjšuje potrebo po ogrevanju ali hlajenju. Debelina kamnitega zidu in gostota materiala absorbirata zvok in preprečujeta prehajanje hrupa iz okolice. To ustvarja mirno in tiho bivalno okolje. Poleg tega naravni kamen prinaša toplino, eleganco in naravno lepoto v arhitekturo. Kamnita gradnja je brezčasna in se prilagaja različnim slogom, od klasičnega do sodobnega. Sanjsko naselje za različne tipe kupcev Rezidenca Murva je zagotovo sanjsko naselje za tiste, ki si želijo sodobnega in udobnega bivanja v harmoniji z naravo. Ne glede na to, ali ste mlad par, družina ali posameznik, v tem naselju boste našli dom, ki vam bo zagotavljal udobje, varnost in prefinjen način življenja. Ste si kdaj želeli živeti v čudovitem okolju ob morju, v prostornem domu z naravnim kamnitim ovojem, ki zagotavlja pristno in avtohtono izkušnjo? Soseska Murva je popolnoma unikatna nepremičninska priložnost, ki omogoča uresničitev teh sanj. S samo 44 stanovanji in 16 vrstnimi hišami Murva ponuja intimno in ekskluzivno bivanje v naravi. S pomočjo inovativnega pristopa in vrhunskega oblikovanja je soseska postala sinonim za udobje in visokokakovostno bivanje.

Arhitektura na morju pa ob kamniti gradnji ustvarja pravljično oazo, kjer se prebivalci sprostijo in najdejo svoj mir. Narava in bližina morja omogočata zdrav način življenja, ki spodbuja tako k aktivnosti na in v morju kot tudi k pohodništvu in kolesarjenju. Pričetek gradnje ter uradne prodaje Investitor je za gradnjo soseske že pridobil gradbeno dovoljenje, zato so se gradbena dela na lokaciji že pričela.

Skupaj s pričetkom gradnje, se je pričela tudi uradna prodaja s podpisovanjem prodajnih pogodb, zato pohitite, in si zagotovite svoje sanjsko stanovanje ali vilo! Razpoložljivost si lahko ogledate na spletni strani https://www.rezidencemurva.si/rezidence/ oziroma pokličite na +386 41 652 141.

Ekskluzivna prodaja Stoja Trade, d. o. o., Ljubljana Za več informacij obiščite: www.rezidencemurva.si Lokacija: Šmarje

icon-expand Stoja FOTO: Arhiv ponudnika