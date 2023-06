Režiser John McTiernan prejel nagrado hudi maček

Na festivalu Grossmann, festivalu filma in vina, so podelili nagrade hudi maček, soj luči pa je bil usmerjen v častnega gosta festivala, režiserja Johna McTiernana, ki je prejel hudega mačka za izjemne prispevke k žanrski kinematografiji. Legendarni ameriški režiser John McTiernan je s svetovnimi uspešnicami, kot so Predator, Umri pokončno in Lov na Rdeči oktober na novo postavil pravila akcijskega filma v osemdesetih in devetdesetih letih, v našem intervjuju pa je podal konkretno kritiko novodobnim akcijskim filmom.