Rezultat testa na covid-19 najdete tudi na portalu zVEM

S tem se vračamo na marčevsko stanje, ko je bilo dnevnih testiranj precej manj. To pa pomeni tudi manj potrjenih okužb. Vse skupaj bo potrebno upoštevati pri analizi stanja epidemije, saj podatki o okuženih ne bodo več primerljivi s trenutnimi, na kar so že opozorili tudi na Institutu Jozef Stefan in napovedali, da bodo vse te anomalije pri svojih izračunih ustrezno obravnavali.

Po rezultat testiranja kar na portal zVEM

Zaradi velikega števila testiranj dnevno so številni na rezultat testa čakali tudi tri dni. Mnogi so rezultat izvedeli šele po klicu osebnega zdravnika oziroma, če so se pri njemu pozanimali, kakšen je rezultat. Že pred dnevi so pristojni sporočili, da so obremenitve takšne, da bodo obveščali zgolj tiste, ki so na testu pozitivni. Če vas zanima, kakšen je rezultat testa, zdaj ne potrebujete več čakati na osebnega zdravnika, pa tudi ne ga klicati in obremenjevati, saj je vaš izvid testa dostopen na portalu zVEM, ki ponuja varen dostop do storitev eZdravja.

Ta izvid, ki ga najdete na povezavi https://zvem.ezdrav.si/domov, lahko uporabite tudi kot dokazilo o vašem stanju. Predvsem boste s tem nekoliko olajšali delo že tako preobremenjenim zdravstvenim delavcem.