'Rezultati letnega poročila govorijo o učinkovitosti slovenskega sodstva'

Pri tem je Igor Zorčič omenil kadrovske in prostorske izzive, s katerimi se je seznanil na sestanku s Damijanom Florjančičem . Ta je na vprašanje o največjih izzivih sodstva poleg skrajševanja sodnih zaostankov poudaril omogočanje čim večje institucionalne neodvisnosti sodstva. "Predsednik DZ je zagotovil, da je sodstvo neodvisno, pa vendarle je mogoče neodvisnost kompromitirati s slabimi politikami na področju kadrov in plač. To so zadeve, na katere bo morala odgovoriti tudi vlada oziroma vsakokratna politika," je dejal predsednik vrhovnega sodišča.

Po njegovih besedah rezultati kažejo, da sodišča že vrsto let znižujejo število nerešenih zadev ob koncu poročevalskega obdobja in na zagnanost delavcev v sodstvu. Florjančič je izrazil pričakovanje, da bo tako delovanje sodnih vrst tudi v prihodnje. Povedal je tudi, da je poročilo Zorčičupredal z veseljem, saj rezultati govorijo o učinkovitosti slovenskega sodstva. "Upam, da bosta DZ in odbor, pristojen za obravnavo poročila, pozorno prebrala rezultate in ugotovitve, ker je v poročilu veliko opozoril in predlogov, kako bi lahko s skupnimi močmi z zakonodajno vejo oblasti še izboljšali delovanje slovenskega sodstva," je še dodal.

O sodelovanju med vejama oblasti je govoril tudi Zorčič. Poudaril je pomen sodne veje oblasti za vladavino prava, demokracijo in parlamentarizem ter dodal, da je v tej luči pomembno, da zakonodajna in sodna veja oblasti sodelujeta in omogočata ena drugi pogoje dela, da vsaka opravi svojo ustavno funkcijo."Seveda je na obeh, da z svojim ravnanjem krepita ugled obeh vej oblasti," je še menil predsednik DZ.