Rezultati raziskave: šola ni preveč stresna

Zavod RS za za šolstvo (ZRSS) je opravil obširno raziskavo med učenci in učenkami 6. in 8. razredov osnovne šole. Glavna tema raziskave sta bila stres in obremenjenost učencev oziroma ali se osnovnošolci čutijo preobremenjene, kako pogosto so izpostavljeni stresu in kako doživljajo stres.

V raziskavi je sodelovalo 8316 učencev iz 269 osnovnih šol, od tega je bilo 4055 fantov in 4261 deklet. V raziskavo so bile vključene vse regije Slovenije.

V raziskavi so stres definirali kot "sklop odzivov posameznika na obremenjujoče dogodke in situacije, ki se mu zgodijo tekom njegovega življenja". Na eni strani so si torej zastavili vprašanje, kako močno učenci v 6. in 8. razredu v Sloveniji doživljajo stres, na drugi strani pa, kako ocenjujejo pogosto izpostavljenost stresu. Na eno stran so torej postavili stresorje - dogodke, ki posamezniku predstavljajo stres, na drugo stran pa doživljanje stresa in znake stresa.

In kakšni so glavni rezultati raziskave? Te sta predstavila sodelavca ZRSŠ Tanja Rupnik Vec in Branko Slivar .

Ocenjevanje in veliko število predmetov predstavljata največji stres

Rezultati pri lestvici doživljanju stresa (pri kateri so ugotavljali, kako močno učenci in učenke doživljajo stres, vezan na šolo in šolsko delo) so pokazali, da učenci v povprečju dosegajo nižje vrednosti. Posamezni učenec je namreč lahko na tej lestvici dosegel od 15 do 75 točk, pri čemer zmerna raven stresa predstavlja 45 točk. V povprečju pa so učenci dosegli 37,54 točke: "Torej sporočajo nam, da vse, kar je potencialno obremenjujoče, za nas ni tako veliko breme," je povedala Tanja Rupnik Vec.

Ta lestvica ima sicer štiri podlestvice: pouk in delo za šolo, dejavnosti zunaj pouka, pričakovanja staršev in odnosi v šoli. In pri prvem so učenci dosegali višjo vrednost, znotraj tega pa najbolj izstopajo rezultati pri 'ocenjevanju' in 'velikem številu predmetov na dan'. Prav ta dva dejavnika torej povzročata največ stresa in obremenjenosti pri učencih.

Ocenjevanje kot precej ali močno obremenjujoče tako doživlja 63,9 odstotka učencev, 20 odstotkov pa kot srednje obremenjujoče.

Rezultati za druge podlestvice so pokazali, da tako odnosi v šoli kot pričakovanja staršev in dejavnosti zunaj pouka, učencev ne obremenjujejo.

Razlike med deklicami in dečki so minimalne, dečki pa naj bi bili malo bolj obremenjeni kot deklice. Se je pa pokazala velika razlika med rezultati za šestošolce in osmošolce, slednji so namreč veliko bolj obremenjeni. Ta rezultat pa pritrjuje tudi mednarodnim raziskavam. "Stres se povečuje med šolanjem," je povedalaTanja Rupnik Vec, kar pa je razumljivo, glede na to, da se osmošolcem povečujejo vsebine, bližajo pa se tudi nacionalna preverjanja znanja.