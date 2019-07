Dijaki laho rezultate splošne mature že preverijo na spletu

Na spomladanski rok splošne mature se je prijavilo 6343 kandidatov (lani 6356) iz 84 šol, ki so maturo opravljali iz 33 različnih predmetov. S preskusi so začeli v začetku maja s pisanjem eseja iz materinščine. Konec maja so pisali izpit iz angleščine in drugi del izpita iz maternega jezika. Do sredine junija so potekali pisni izpiti iz preostalih predmetov, v drugi polovici junija pa ustni izpiti.

Dijaki in vsi ostali, ki so splošno maturo opravljali v spomladanskem roku, se bodo danes seznanili z doseženim uspehom. Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo ter pristojni na Državnem izpitnem centru pa bodo danes predstavili celosten pogled na rezultate tako splošne kot poklicne mature 2019.

Po šolah bodo dijeke z uspehom na splošni maturi seznanili danes. Od 7. ure pa si lahko dijaki svoje rezultate pri posameznih predmetih s pomočjo šifre ogledajo tudi na spletu.

Rezultati poklicne mature znani že prejšnji petek

Prijavljeni na poklicno maturo so pisni izpit iz materinščine pisali 29. maja, iz tujih jezikov in matematike pa v prvi polovici junija. Sredi junija so pisali pisni izpit iz drugega predmeta in slovenščine kot drugega jezika.

V drugi polovici junija so potekali ustni izpiti in izpit iz četrtega predmeta, kjer so lahko v skladu z izobraževalnim programom izbirali med izdelkom oziroma storitvijo in zagovorom ali izpitnim nastopom in zagovorom. Z dosežki so bili seznanjeni v petek.

K spomladanskemu izpitnemu roku poklicne mature se je sicer prijavilo 10.391 kandidatov (lani 10.393) iz 142 srednjih šol in drugih izobraževalnih organizacij.