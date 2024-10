Ribe in omega 3: Ključ do uravnotežene prehrane

Kaj so omega 3 in zakaj so pomembne?

Spadajo v skupino esencialnih nenasičenih maščobnih kislin, kar pomeni, da jih moramo v telo vnesti s pomočjo prehrane. Delimo jih na alfalinolensko kislino (ALA), ki jo najdemo v živilih rastlinskega izvora, ter na dokozaheksaenojsko (DHK) in eikozapentaenojsko (EPK) kislino, ki ju najdemo predvsem v mastnih morskih ribah. Za naše zdravje sta pomembni predvsem kislini EPK in DHK, saj dokazano podpirata zdravje srca in ožilja, DHK pa ima vlogo tudi pri ohranjanju vida in delovanju možganov.

Redno uživanje omega 3 torej ugodno vpliva na uravnavanje krvnega tlaka, zniževanje trigliceridov in holesterola v krvi ter pomaga nadzirati vnetne procese, imunske odzive in alergije v telesu.

Kaj pa ribe?

Ribe so bogat vir beljakovin, vitaminov in mineralov, unikatne pa so predvsem zaradi velike vsebnosti maščobnih kislin omega 3 (EPK in DHK).

Z vidika sestave se izredno priporoča uživanje mastnih morskih rib, saj dokazano pozitivno vplivajo na naše zdravje. Pri nakupu rib je bolje poseči po manjših vrstah, kot so sardine, sardele, girice in skuše. Tun, morski pes in druge večje ribe namreč vsebujejo več težkih kovin in drugih onesnaževalcev, ki lahko v preveliki količini na naše telo vplivajo negativno. Še posebno pa je to nevarno za nosečnice, doječe matere in otroke.

Strokovnjaki priporočajo, da bi morali ribe uživati vsaj dvakrat na teden. Žal pa je pri ljudeh tedenski vnos rib kljub priporočilom absolutno premajhen. Pogosti razlogi za to so pomanjkanje časa za zdravo in uravnoteženo prehranjevanje, previsoka cena rib ter nezadovoljstvo z okusom.