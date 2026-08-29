Ribe poginile, kdo bo odstranil invazivno rastlino?

V jezeru Pristava nedaleč od Lenarta že teden dni vsak dan iz vode potegnejo med 200 in 400 kilogramov poginulih rib. Ocenjujejo, da jih bo skupaj za več kot 10 ton. Razlog je pomanjkanje kisika v vodi zaradi izjemne suše ter razrast vodnega oreščka, ki je preplavil jezero. Gre za invazivno rastlino, ki še dodatno porablja kisik, in če ga v kratkem ne bodo odstranili, kar mora odobriti in financirati država, bo škoda dolgotrajna. In kaj pravijo na Direkciji za vode?