Nenavaden prizor v Piranu: na stotine rib poskakalo na obalo

Posnetek je zaokrožil po družbenih omrežjih, prikazuje pa, kako so sicer presenečeni sprehajalci vračali ribe v morje, potem ko jih je na stotine ostalo ujetih na mestni plaži v Piranu. Nenavaden pojav, kot vse kaže, gre za ciplje. "Bi rekel, da so plenilci pognali te jate rib na obalo. To je sicer fenomen, ki se zelo redko zgodi, jaz še ne pomnim, da bi kaj takšnega videl," pravi Lovrenc Lipej z morske biološke postaje. Vprašanje je, katera vrsta ribe je bila v vlogi plenilca, pred katerim so ribe bežale in nato skočile iz vode. "Jaz vem za tri vrste, ki bi lahko to povzročile, najverjetneje je, da gre za skakavko," pojasnjuje Lipej.

Skakavka se pri nas pojavlja v zadnjem desetletju zaradi tako imenovane tropikalizacije morja. Druga manj verjetna možnost je, da je bila plenilka riba delfinka, tretja pa lica. Ciplji redko takole skočijo iz vode na kopno, njihov beg pred plenilcem pa je v morju precej običajen, kar je med potapljanjem doživel tudi Lipej: "Čeprav smo bili mi v vodi, so dejansko brzeli mimo nas v nekem stampedu, ne da bi se ozirali na nas, ampak so poskušali zbežati, tako da je bilo zelo zanimivo, malo tudi neprijetno na prvi pogled."

Še ena zanimivost videa pa je tudi ta, kako so se odzvali mimoidoči, ki so ribe hitro vračali v vodo. "Na posnetku je vidno, da ljudje pomagajo ribam, da bi prišle v njihovo naravno okolje. To je zelo pozitivna novica, lepo je to videti," zaključi Lipej. Pravilno ravnanje je dokaz, da smo vse bolj občutljivi glede ekosistema, ki nas obkroža.