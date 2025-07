Ribič iz reke Vipave potegnil skoraj poltretji meter dolgega soma

icon-expand FOTO: Ribiška družina Renče

Večer minulega petka (18. julija) si bo ribič Klemen Berce gotovo zapomnil za vse življenje – v reki Vipavi je ulovil kar 247-centimetrskega soma. "Takoj ko je riba prijela, je vedel, da bo velika. A si ni zamišljal, da tako," opisuje Aljaž Troha, ribiški čuvaj in član Upravnega odbora Ribiške družine (RD) Renče. Ribe sicer niso stehtali, že njegova impozantna velikost pa nakazuje proti rekordu. "Če ni največji som, ki so ga kadarkoli potegnili iz Vipave, je pa gotovo drugi," je na ribiškega kolega ponosen Troha.

Som je največja sladkovodna riba, ki lahko v dolžino zraste do tri metre in tehta več kot 100 kilogramov. Največji som, ki so ga kadarkoli uplenili, je meril 285 centimetrov – v reki Pad ga je leta 2023 ujel Alessandro Biancardi. Za slovenskega rekorderja pa velja som, ki ga je v Slivniškem jezeru oktobra 2022 ujel Robert Brezlan. Riba je v dolžino merila 264 centimetrov in tehtala 100 kilogramov.