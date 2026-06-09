Ribič ne uživa zaupanja ministra: 'Tukaj morajo biti določene posledice'

Kot je po ogledu delovišča na avtocesti pri Postojni dejal Vrtovec, so v NSi v preteklosti kot opozicijska stranka opozarjali na sporno ravnanje v zvezi z Darsovo novo poslovno stavbo. "Da so vsi aneksi, ki so poslovno stavbo podražili na skoraj 30 milijonov evrov, neupravičeni - zlasti način, kako je do teh aneksov prišlo," je povedal.

Ribič se po njegovih besedah ni izločil iz odločanja v zadevah, ko je bil v posle vključen njegov brat. "Prišlo je ne samo po mojem mnenju, temveč, kot kaže, tudi po mnenju Državne revizijske komisije do nekaterih nepravilnosti. Na koncu ne gre le za davkoplačevalski denar, ampak tudi za denar vseh, ki se prevažamo po avtocesti in plačujemo vinjete ali cestnine. /.../ Tukaj morajo biti določene posledice, tako kazenske kot odškodninske," je dejal.

Kot je poudaril, je v prvi vrsti naloga Slovenskega državnega holdinga, da ukrepa tudi kazensko in odškodninsko zoper odgovorne. "Tisti, ki je vodil to poslovno stavbo, mora kazensko odgovarjati," je dejal.

Na vprašanje, ali glede na neuradne ugotovitve Državne revizijske komisije, da naj bi Dars posle za svetovalne in inženirske storitve za novo poslovno stavbo oddajal mimo javnih razpisov, direktor Darsa Andrej Ribič še uživa njegovo zaupanje, je minister za 24 UR ZVEČER odgovoril: "Saj ga nikoli ni."

Sledilo je vprašanje, ali bo Ribiča pozval k odstopu, če bo obdolžilni predlog vložen. Minister je odgovoril, da je Slovenski državni holding tisti, ki lahko sprejme končne odločitve tudi glede posameznih uprav. Ob tem pa je poudaril, da Ribič njegovega zaupanja ne uživa, in sicer ne le zaradi poslovne stavbe, temveč tudi zaradi razmer na avtocestnem križu.

Na dodatno vprašanje, kako si ob tem predstavlja sodelovanje z direktorjem Darsa, glede na to, da ima Dars ključno vlogo pri širitvi in obnovi avtocest, je minister znova poudaril, da je na potezi Slovenski državni holding. Ta lahko po njegovih besedah kadarkoli skliče nadzorni svet družbe Dars in sprejme ustrezne ukrepe.

"Sam se v kadrovanje v državnih podjetjih kot minister ne smem vtikati in tega se držim. Lahko pa povem, ali sem z določenim direktorjem zadovoljen ali nisem," je dejal. Dodal je, da po njegovem mnenju tudi pretekle izjave, da naj bi bili za kaos na avtocestah krivi "objestni slovenski vozniki", kažejo na neprimernost posameznika za določene funkcije.