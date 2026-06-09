Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Ribič ne uživa zaupanja ministra: 'Tukaj morajo biti določene posledice'

Ljubljana, 09. 06. 2026 10.14 pred 28 minutami 3 min branja 2

Avtor:
STA N.Š.
Andrej Ribič, predsednik uprave DARS

Če bodo pristojni ugotovili nepravilnosti pri gradnji poslovne stavbe Darsa v Ljubljani, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec od predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Strokovni pregled naložbe po navedbah Darsa sicer ni pokazal nepravilnosti.

Kot je po ogledu delovišča na avtocesti pri Postojni dejal Vrtovec, so v NSi v preteklosti kot opozicijska stranka opozarjali na sporno ravnanje v zvezi z Darsovo novo poslovno stavbo. "Da so vsi aneksi, ki so poslovno stavbo podražili na skoraj 30 milijonov evrov, neupravičeni - zlasti način, kako je do teh aneksov prišlo," je povedal.

Ribič se po njegovih besedah ni izločil iz odločanja v zadevah, ko je bil v posle vključen njegov brat. "Prišlo je ne samo po mojem mnenju, temveč, kot kaže, tudi po mnenju Državne revizijske komisije do nekaterih nepravilnosti. Na koncu ne gre le za davkoplačevalski denar, ampak tudi za denar vseh, ki se prevažamo po avtocesti in plačujemo vinjete ali cestnine. /.../ Tukaj morajo biti določene posledice, tako kazenske kot odškodninske," je dejal.

Kot je poudaril, je v prvi vrsti naloga Slovenskega državnega holdinga, da ukrepa tudi kazensko in odškodninsko zoper odgovorne. "Tisti, ki je vodil to poslovno stavbo, mora kazensko odgovarjati," je dejal.

Na vprašanje, ali glede na neuradne ugotovitve Državne revizijske komisije, da naj bi Dars posle za svetovalne in inženirske storitve za novo poslovno stavbo oddajal mimo javnih razpisov, direktor Darsa Andrej Ribič še uživa njegovo zaupanje, je minister za 24 UR ZVEČER odgovoril: "Saj ga nikoli ni."

Sledilo je vprašanje, ali bo Ribiča pozval k odstopu, če bo obdolžilni predlog vložen. Minister je odgovoril, da je Slovenski državni holding tisti, ki lahko sprejme končne odločitve tudi glede posameznih uprav. Ob tem pa je poudaril, da Ribič njegovega zaupanja ne uživa, in sicer ne le zaradi poslovne stavbe, temveč tudi zaradi razmer na avtocestnem križu.

Na dodatno vprašanje, kako si ob tem predstavlja sodelovanje z direktorjem Darsa, glede na to, da ima Dars ključno vlogo pri širitvi in obnovi avtocest, je minister znova poudaril, da je na potezi Slovenski državni holding. Ta lahko po njegovih besedah kadarkoli skliče nadzorni svet družbe Dars in sprejme ustrezne ukrepe.

"Sam se v kadrovanje v državnih podjetjih kot minister ne smem vtikati in tega se držim. Lahko pa povem, ali sem z določenim direktorjem zadovoljen ali nisem," je dejal. Dodal je, da po njegovem mnenju tudi pretekle izjave, da naj bi bili za kaos na avtocestah krivi "objestni slovenski vozniki", kažejo na neprimernost posameznika za določene funkcije.

Preberi še Dars naj bi za 50 odstotkov preplačal novo poslovno zgradbo

Član uprave Darsa David Skornšek je v ponedeljek za Televizijo Slovenija dejal, da je o prekrškovnem postopku obveščen prek medijev. Poudaril je, da je stavbo gradilo več uprav, obstoječa uprava pa je dela dokončala.

Ob tem so po njegovih besedah opravili pravni in strokovni pregled, ki ni pokazal nepravilnosti. "Kar pa očita Državna revizijska komisija, bomo morali najprej prebrati, potem pa bomo komentirali," je dodal.

Nova poslovna stavba Darsa
Nova poslovna stavba Darsa
FOTO: Bobo

Državna revizijska komisija naj bi namreč danes vložila obdolžilni predlog na okrajno sodišče zoper Dars zaradi domnevnih nepravilnosti pri gradnji nove poslovne zgradbe na Griču. Ugotovila naj bi hude kršitve zakona o javnih naročilih.

Posle, povezane s svetovanjem in inženirskimi storitvami, naj bi Dars za novo poslovno stavbo s podjetjema Axis in Proctor sklepal mimo razpisov in javnih naročil. Zoper Dars in odgovorne, med njimi naj bi bil tudi Ribič, naj bi tako revizijska komisija za to vložila obdolžilni predlog, so navedli.

Darsu se očita, da je gradnjo stavbe preplačal za več kot 50 odstotkov, in sicer namesto 19 milijonov evrov skoraj 30 milijonov evrov. Ta postopek naj bi revizijska komisija zaključila konec julija oziroma v začetku avgusta.

vrtovec ribič dars poslovna stavba

Lažna sporočila: pazite, komu potrdite rezervacijo

24ur.com Golob ne razmišlja o odstopu, skrajšani delovni teden 'ni realen'
24ur.com Štrukelj: Ne posegamo v to, za koga vlada meni, da je dober pogajalec
24ur.com Poklukar zadovoljen z razpravo, nizko število glasov podpore ga ne skrbi
24ur.com Lamut ni prekoračil pristojnosti, šef Sove je lahko bral pričanja Lindava in Bobnarjeve
24ur.com Afera Spirit: revizija razveljavljenega razpisa ni ugotovila hujših nepravilnosti
24ur.com Očitki glede dolgotrajne oskrbe: SDS in NSi v interpelacijo Maljevca
24ur.com Golobov kabinet: Nihče ni nad zakonom
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Primula1
09. 06. 2026 10.52
Moravšku župan je zaradi kuhinje v vrednosti 25.000 EUR v 30 dnevnem zaporu. Samo povem. In hkrati vprašam, zakaj je uprava Darsa še na prostosti?!
Odgovori
0 0
oberzajebant
09. 06. 2026 10.35
Lopov farški.....ne uživa zaupanja, ker ga ne bo pustil krasti... Mora biti desničar, da vse normalno poteka.
Odgovori
-2
0 2
bibaleze
Portal
Zato se mladi starši vedno pogosteje odločajo za to ime
Spletno nasilje med otroki: tiha stiska, ki se dogaja za zasloni
Spletno nasilje med otroki: tiha stiska, ki se dogaja za zasloni
Kaj se dogaja v otroških možganih, ko jih je strah?
Kaj se dogaja v otroških možganih, ko jih je strah?
Vprašanje, ki jo je najbolj ranilo: »Zakaj še nimata otrok?«
Vprašanje, ki jo je najbolj ranilo: »Zakaj še nimata otrok?«
zadovoljna
Portal
Tako dobro je videti znana Slovenka
Dnevni horoskop: Levi bodo samozavestni, tehtnice pa polne pozitivne energije
Dnevni horoskop: Levi bodo samozavestni, tehtnice pa polne pozitivne energije
Edine hlače, ki jih bomo nosile to poletje
Edine hlače, ki jih bomo nosile to poletje
Lopezova pokazala, kako je videti brez ličil
Lopezova pokazala, kako je videti brez ličil
vizita
Portal
Vas muči glavobol? Rešitev je morda veliko preprostejša, kot mislite
Kaj vaš urnik odvajanja pove o telesu? Nova raziskava ponuja zanimive ugotovitve
Kaj vaš urnik odvajanja pove o telesu? Nova raziskava ponuja zanimive ugotovitve
Zakaj poleti zatekajo noge in kdaj je čas za pregled pri zdravniku
Zakaj poleti zatekajo noge in kdaj je čas za pregled pri zdravniku
Pljučni rak pri bolnici pripisali perimenopavzi
Pljučni rak pri bolnici pripisali perimenopavzi
cekin
Portal
Ruski bančni sistem na udaru: Zakaj je gotovina spet kraljica?
Lahko se zgodi tudi vam: 44 evrov za sladoled
Lahko se zgodi tudi vam: 44 evrov za sladoled
Partnerji ob ločitvi skrivajo denar. Te znake morate poznati
Partnerji ob ločitvi skrivajo denar. Te znake morate poznati
Večina upokojencev tega nima – in jih lahko drago stane
Večina upokojencev tega nima – in jih lahko drago stane
moskisvet
Portal
Njuna zveza je polnila naslovnice, zdaj pa je ljubezni konec
Test resnice: Kdaj je vztrajanje v zakonu koristno in kdaj škodljivo?
Test resnice: Kdaj je vztrajanje v zakonu koristno in kdaj škodljivo?
Od ženskarja do samotarja: kako danes živi seks simbol 90. let
Od ženskarja do samotarja: kako danes živi seks simbol 90. let
Zakaj bi morali telefon vedno odlagati z zaslonom navzdol: presenetljive koristi
Zakaj bi morali telefon vedno odlagati z zaslonom navzdol: presenetljive koristi
dominvrt
Portal
Nevarna poletna past za pse: travna semena lahko prodrejo globoko v telo
Voda od kuhanega krompirja je lahko naravno gnojilo – če upoštevate eno pomembno pravilo
Voda od kuhanega krompirja je lahko naravno gnojilo – če upoštevate eno pomembno pravilo
'Preden kupimo, bi morali razmisliti o posvojitvi'
'Preden kupimo, bi morali razmisliti o posvojitvi'
Če imate to barvo posteljnine, vaša spalnica deluje staromodno
Če imate to barvo posteljnine, vaša spalnica deluje staromodno
okusno
Portal
Hitra sladica v kozarcu, ki vedno izgine med prvimi
Poletni hit tekmovalca MasterChefa: rožnate testenine, ki pritegnejo poglede
Poletni hit tekmovalca MasterChefa: rožnate testenine, ki pritegnejo poglede
Preprosta italijanska jed, ki nikogar ne pusti lačnega
Preprosta italijanska jed, ki nikogar ne pusti lačnega
Kosilo, ki nasiti za več ur: pripravite ga iz samo 5 sestavin
Kosilo, ki nasiti za več ur: pripravite ga iz samo 5 sestavin
voyo
Portal
NeRealno
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Čistilka
Čistilka
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744