Ribič naj bi ob odhodu z Darsa pričakoval skoraj 100.000 evrov odpravnine

Andrej Ribič dan po napovedanem odhodu ne daje izjav. Po naših informacijah do izteka mandata odhaja na dopust, precej naj bi mu ga ostajalo še od lani. Za nadomeščanje je že pooblastil članico uprave Niko Drakulič.

Ribič je na čelu največje državne družbe zdržal dobrih 600 dni. S čela Darsa se poslavlja brez odpravnine.

Prav dogovori okrog odpravnine pa naj bi po naših informacijah najbolj - za vsaj tri ure - podaljšali včerajšnjo maratonsko sejo nadzornikov. Ribič bi bil ob razrešitvi iz ekonomsko-poslovnih razlogov ali sporazumni odpovedi upravičen do šestih bruto plač odpravnine, kar naj bi v njegovem primeru zneslo okrog 95.000 evrov.

Nadzornikom je tako predlagal odstop iz ekonomsko-poslovnih razlogov, kar pa je razdelilo nadzornike pri vprašanju odpravnine. Na koncu naj bi za Ribičevo odpravnino glasovala dva, proti pa naj bi bili štirje nadzorniki. Trije predstavniki zaposlenih naj bi bili vzdržani.