Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Ribič naj bi ob odhodu z Darsa pričakoval skoraj 100.000 evrov odpravnine

Ljubljana, 03. 07. 2026 20.03 pred 1 uro 2 min branja 54

Avtor:
Marko Gregorc
Andrej Ribič

Za razliko od Žige Debeljaka je Andrej Ribič ob sporazumnem odhodu z vrha Darsa pričakoval odpravnino, neuradno skoraj 100 tisočakov. Kar je med nadzorniki po naših informacijah sprožilo dolgo razpravo.

Andrej Ribič dan po napovedanem odhodu ne daje izjav. Po naših informacijah do izteka mandata odhaja na dopust, precej naj bi mu ga ostajalo še od lani. Za nadomeščanje je že pooblastil članico uprave Niko Drakulič.

Ribič je na čelu največje državne družbe zdržal dobrih 600 dni. S čela Darsa se poslavlja brez odpravnine.

Prav dogovori okrog odpravnine pa naj bi po naših informacijah najbolj - za vsaj tri ure - podaljšali včerajšnjo maratonsko sejo nadzornikov. Ribič bi bil ob razrešitvi iz ekonomsko-poslovnih razlogov ali sporazumni odpovedi upravičen do šestih bruto plač odpravnine, kar naj bi v njegovem primeru zneslo okrog 95.000 evrov.

Nadzornikom je tako predlagal odstop iz ekonomsko-poslovnih razlogov, kar pa je razdelilo nadzornike pri vprašanju odpravnine. Na koncu naj bi za Ribičevo odpravnino glasovala dva, proti pa naj bi bili štirje nadzorniki. Trije predstavniki zaposlenih naj bi bili vzdržani.

Andrej Ribič
Andrej Ribič
FOTO: Bobo

Ribič se je moral v preteklosti in glede na dnevni red seje nadzornikov včeraj zagovarjati tudi zaradi astronomske podražitve upravne stavbe z 19 na kar 30 milijonov evrov. Posebej sporne naj bi bile svetovalne in inženirske pogodbe, ki naj bi jih pri upravljalcu avtocest preplačali tudi za 90 odstotkov. Državna revizijska komisija je proti odgovornim - tudi Andreju Ribiču - vložila obdolžilni predlog.

In čeprav so nekateri mediji Ribiča opisovali kot prometnega vizionarja, si bo marsikdo njegov mandat zapomnil predvsem po vprašljivem upravljanju z zastoji in vprašljivem odpiranju gradbišč.

Preberi še Direktor kajakašev: Od Darsa nismo prejeli niti centa

Pred Ribičem, ki je bil šef volilnega štaba Gibanja Svoboda, je Dars za eno leto začasno vodil David Skornšek. Še pred njim pa nekdanji podpredsednik Nove Slovenije in aktualni obrambni minister Valentin Hajdinjak. Oditi je moral zaradi številnih očitanih nepravilnostih.

A kaj bo v prihodnje? Bo vse večje zastoje na cestah preganjal strokovnjak ali politik?

andrej ribič dars odpravnina

Z robotom za odstranjevanje plevela pristali pod žarometi

10.000 zaposlenih pri Mercedesu stavka: 'Šefe čakata vroče poletje in jesen'

24ur.com Kje bo končal presežek – 143 milijonov evrov, zbranih za dolgotrajno oskrbo?
24ur.com ZZZS odposlal 200 tisoč novih odločb glede dolgotrajne oskrbe
24ur.com Ugotovitve Vontine komisije so se spremenile v politični spopad
24ur.com 'Sodnikom in tožilcem bo dodatek, če bo sprejet, pripadal od januarja 2023'
24ur.com Ameriški kongresniki izvršnega direktorja TikToka zasliševali skoraj pet ur
24ur.com Poklicni vozniki: podkupnine članom komisije in grožnje?
24ur.com Je Furs preiskovalni komisiji poslal preobsežne zaupne podatke?
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI54

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
juventina10
03. 07. 2026 21.34
naj vzame še bratuškovo s sabo.
Odgovori
+1
1 0
Zoky Spooky
03. 07. 2026 21.34
Po izobrazbi elektrotehnik, kako je sploh prišel na Dars?
Odgovori
0 0
Stojadina-sportiva
03. 07. 2026 21.33
Prometni vizionar, tako kot čudežni elektro deček...
Odgovori
0 0
Groucho Marx
03. 07. 2026 21.27
Kaj ni on skromen pošten visokomoralen lewac?
Odgovori
+2
2 0
Damijanos
03. 07. 2026 21.24
Iz 19 miljonov na 30 miljonov pa še svetovalne pogodbe ! Groza da moramo to brati in noben nič ne naredi ! Dajmo mu še 100 000 ! Kot da ni vidno kam je šel denar
Odgovori
0 0
txoxnxy
03. 07. 2026 21.22
Na Kitajskem bi že stal pred strelskim vodom .
Odgovori
+0
1 1
R2IQ
03. 07. 2026 21.21
Ribič prometni vizionar??? To je pa nekdo prav naivno nasedel na njegovo samopropagando. On je navadna politično podprta zgaga!
Odgovori
+2
2 0
raptor2
03. 07. 2026 21.20
Da sem jaz na njegovem mestu bi me bilo sram hoditi po cesti.
Odgovori
+5
5 0
Maribor?an 1
03. 07. 2026 21.19
Pa kje je kdo ko to agonijo zapre te pipe kjer teče denar v nedogled in če pogledamo da se potem še kje drugje tako zaposli v 4 letih za brez dela zasluži 200.000 € pa kje živimo. DARS je najbolj koruptivna ustanova kar jih je v Sloveniji. Ni nadzora nad delom ni nadzora nad odtekanjem € in skratka izšlo je izpod nadzora. Samo dela na odseku od Maribora do Šentilja v 5 letih na istih mestih zapirajo pasove in se delajo dela ki niso nadzorovana celo ograjo so narobe obrnili in naknadno so morali 14 dni zapret spet odsek- nikjer ne piše o tem. Žalostno res
Odgovori
+4
4 0
txoxnxy
03. 07. 2026 21.19
Jaz bi mu dal pol leta zastonj stanja na najbližjem cestnem gradbišču pod milim nebom .
Odgovori
+5
6 1
2mt8
03. 07. 2026 21.18
Ni problema. Samo da je bil prej v LDS in potem v "Svobodi". Saj imajo oni denar države čez.
Odgovori
+6
6 0
SpamEx
03. 07. 2026 21.15
S tem tipom je več stroškov kot koristi
Odgovori
+7
8 1
vision105
03. 07. 2026 21.15
Za 600 dni napajanja na DARS-u,bi rad imel 100.000 jurjev odpravnine.
Odgovori
+4
4 0
Valkidžija
03. 07. 2026 21.16
Takemu bi dal 100.000 udarcev z bičem.
Odgovori
+5
6 1
peglezn
03. 07. 2026 21.11
odpravnina 100k za 600 dni dela? vzdržani predstavniki delavcev? a je lahko še bolj prozorno?
Odgovori
+4
5 1
peglezn
03. 07. 2026 21.19
medtem ko je za 600 dni "dela" očitno prejel še 320.000 € plač. Plačali državljani, ki so stali v kolonah.
Odgovori
+1
2 1
SpamEx
03. 07. 2026 21.11
100.000 našega denarja
Odgovori
+6
6 0
Sventevith
03. 07. 2026 21.11
Haha! Top! Če bi vzel milijon, se ne bi nič premaknilo. Delajte tlačani, da poplačate vse odpravnine in ostale lopovščine :))))
Odgovori
+7
7 0
lokson
03. 07. 2026 21.06
Banda. Odpravnina, je še najmanjši problem pri Ribiču. Kako pokvarjena je ta Svobodna falanga.
Odgovori
+7
8 1
konstruktor
03. 07. 2026 21.05
Hja, ekonomski in poslovni razlogi...a se niso nedolgo nazaj hvalili, kako dobro posluje Dars??
Odgovori
+5
5 0
kekyooo
03. 07. 2026 21.04
Ribič je tako zelo uspešen da kljub temu da ima 69 let še vedno nima zadostnih let za penzijo to pa zato ker je tako slabo študiral da je imel prvo zaposlitev šele pri 30... Sam za info. Sposobnež pa to.
Odgovori
+7
7 0
bibaleze
Portal
Skrivnostno življenje otrok modne ikone Donatelle Versace
Zakaj nekateri starši otrokom ne želijo reči, da so lepi?
Zakaj nekateri starši otrokom ne želijo reči, da so lepi?
Anne Hathaway navdušuje z nosečniškimi kombinacijami
Anne Hathaway navdušuje z nosečniškimi kombinacijami
Njena dveletna hčerka je zbolela za rakom
Njena dveletna hčerka je zbolela za rakom
zadovoljna
Portal
Slovenka obračala poglede v poletni obleki, ki je eden največjih hitov leta
Po ločitvi od slavnega igralca se je zaljubila v kirurga
Po ločitvi od slavnega igralca se je zaljubila v kirurga
V črni obleki z drznim izrezom je zasijala kot prava diva
V črni obleki z drznim izrezom je zasijala kot prava diva
Georgina delila utrinke in pokazala, kako zelo ponosna je
Georgina delila utrinke in pokazala, kako zelo ponosna je
vizita
Portal
Ali je lani odprta krema za sončenje še varna?
Koliko jajc na teden je res preveč? Odgovor ni takšen, kot ga večina pričakuje
Koliko jajc na teden je res preveč? Odgovor ni takšen, kot ga večina pričakuje
Zakaj raven krvnega sladkorja ni pomembna le za diabetike
Zakaj raven krvnega sladkorja ni pomembna le za diabetike
Ste tudi vi tečni, ko ste lačni? Razlog se skriva v možganih
Ste tudi vi tečni, ko ste lačni? Razlog se skriva v možganih
cekin
Portal
Španija preseneča s cenami: ponekod za denar dobite več kot na Jadranu
Kako sta slavni dvojčici ustvarili eno najbolj zaželenih luksuznih znamk na svetu?
Kako sta slavni dvojčici ustvarili eno najbolj zaželenih luksuznih znamk na svetu?
5 ključnih vprašanj, o katerih se mora pogovoriti vsak par
5 ključnih vprašanj, o katerih se mora pogovoriti vsak par
'Živim s 350 evri na mesec in mi nič ne manjka': njena odločitev deli ljudi
'Živim s 350 evri na mesec in mi nič ne manjka': njena odločitev deli ljudi
moskisvet
Portal
Umrl je legendarni zlikovec iz Mad Maxa
Le nekaj ur od Slovenije se skriva ena najlepših gorskih vasi v Evropi
Le nekaj ur od Slovenije se skriva ena najlepših gorskih vasi v Evropi
Prevaral najlepšo žensko na svetu? Razšla sta se dva meseca po razkritju
Prevaral najlepšo žensko na svetu? Razšla sta se dva meseca po razkritju
Prihaja davek na velike avtomobile? SUV-ji so postali tako veliki, da jih želijo dodatno obdavčiti
Prihaja davek na velike avtomobile? SUV-ji so postali tako veliki, da jih želijo dodatno obdavčiti
dominvrt
Portal
Kako do bujnih hortenzij: 4 nasveti za čudovit vrt tudi v vročini
Načini, s katerimi v temen prostor vnesete več svetlobe
Načini, s katerimi v temen prostor vnesete več svetlobe
Skriti škodljivec, ki uničuje rast
Skriti škodljivec, ki uničuje rast
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
okusno
Portal
Piknik brez stresa: te jedi pripravite že dan prej
7 skutinih peciv, ki jih boste to poletje pripravljali znova in znova
7 skutinih peciv, ki jih boste to poletje pripravljali znova in znova
Marelična marmelada z manj sladkorja: poln okus, manj sladkobe
Marelična marmelada z manj sladkorja: poln okus, manj sladkobe
10 minut do najboljše poletne solate, kar jo boste kdaj jedli
10 minut do najboljše poletne solate, kar jo boste kdaj jedli
voyo
Portal
Intervju z Madonno
Verstappen: Anatomija prvaka
Verstappen: Anatomija prvaka
Truplo
Truplo
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763