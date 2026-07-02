Ribič odhaja z vrha uprave Darsa

Z družbe Dars so sporočili, da je predsednik uprave družbe Andrej Ribič na 66. redni seji nadzornega sveta pod točko razno nadzornemu svetu predlagal "sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave družbe". Predlog je obrazložil iz ekonomsko-poslovnih razlogov.

Nadzorni svet se je, kot so dejali, soglasno strinjal, da se pripravi sporazum o ureditvi pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.

Bo pa sicer Ribič po dogovoru z nadzornim svetom naloge predsednika uprave opravljal še do 15. avgusta.

Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je po razkritju informacij o domnevnih nepravilnostih pri gradnji nove Darsove poslovne zgradbe v Ljubljani v začetku junija dejal, da od Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Strokovni pregled naložbe po navedbah Darsa sicer ni pokazal nepravilnosti.

Diplomirani inženir elektrotehnike in magister poslovodenja Ribič je vodenje Darsa prevzel novembra 2024. Na čelu družbe je nasledil Davida Skornška, ki je vodenje državnega upravljavca avtocest in hitrih cest prevzel novembra 2023, potem ko je po medijskih razkritjih domnevnih nepravilnosti v družbi odstopil Valentin Hajdinjak. Skornšek je ostal član uprave, v njej pa sta še Alenka Muhič in Nika Drakulič kot delavska direktorica.

Pred tem je bil Ribič dolgoletni predsednik uprave Elektra Ljubljana, ob njegovi razrešitvi jeseni 2021 pa so se pojavili očitki o političnih pritiskih na kadrovanje v energetiki.