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Slovenija

Ribič odhaja z vrha uprave Darsa

Ljubljana, 02. 07. 2026 19.18 pred 41 minutami 2 min branja 38

Avtor:
M.P.
Andrej Ribič, predsednik uprave DARS

Andrej Ribič odhaja z mesta predsednika uprave družbe Dars. Nadzornemu svetu je predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije, bo pa po dogovoru naloge predsednika opravljal še do 15. avgusta.

Z družbe Dars so sporočili, da je predsednik uprave družbe Andrej Ribič na 66. redni seji nadzornega sveta pod točko razno nadzornemu svetu predlagal "sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave družbe". Predlog je obrazložil iz ekonomsko-poslovnih razlogov.

Nadzorni svet se je, kot so dejali, soglasno strinjal, da se pripravi sporazum o ureditvi pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.

Bo pa sicer Ribič po dogovoru z nadzornim svetom naloge predsednika uprave opravljal še do 15. avgusta.

Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je po razkritju informacij o domnevnih nepravilnostih pri gradnji nove Darsove poslovne zgradbe v Ljubljani v začetku junija dejal, da od Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Strokovni pregled naložbe po navedbah Darsa sicer ni pokazal nepravilnosti.

Diplomirani inženir elektrotehnike in magister poslovodenja Ribič je vodenje Darsa prevzel novembra 2024. Na čelu družbe je nasledil Davida Skornška, ki je vodenje državnega upravljavca avtocest in hitrih cest prevzel novembra 2023, potem ko je po medijskih razkritjih domnevnih nepravilnosti v družbi odstopil Valentin Hajdinjak. Skornšek je ostal član uprave, v njej pa sta še Alenka Muhič in Nika Drakulič kot delavska direktorica.

Pred tem je bil Ribič dolgoletni predsednik uprave Elektra Ljubljana, ob njegovi razrešitvi jeseni 2021 pa so se pojavili očitki o političnih pritiskih na kadrovanje v energetiki.

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KOMENTARJI38

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Sortegilio
02. 07. 2026 20.50
Ta veseli dan ali Ribic se poslavlja. Avtor ni Anton Tomaz Linhart.
Odgovori
+1
1 0
Polde22
02. 07. 2026 20.49
Kateri pokvarjenec skladen s trenutno vlado ga bo pa zamenjal? A se že kaj ve, kdo bo sedaj plenil po DARSu?
Odgovori
-1
0 1
En procent
02. 07. 2026 20.45
Odstopil, ker ima na vesti kajakaša.
Odgovori
0 0
Korija ni več
02. 07. 2026 20.43
Tale je bil prava mafija.
Odgovori
0 0
IvanJaJo
02. 07. 2026 20.43
#golobckiBodoOdfrcali🤣
Odgovori
+1
1 0
IvanJaJo
02. 07. 2026 20.43
Koncno.. upam, da tud gre v nezasluzeno penzijo..
Odgovori
+1
1 0
IvanJaJo
02. 07. 2026 20.43
Koncno.. upam, da tud gre v nezasluzeno penzijo.. #golobckiBodoOdfrcali🤣
Odgovori
0 0
Vodnar.si
02. 07. 2026 20.38
odstopi in odnesite,tako je pri nas
Odgovori
+1
1 0
Nace Štremljasti
02. 07. 2026 20.36
desnuharji potop slovenije,najhuje šele prihaja
Odgovori
-2
2 4
progresivnidaveknastanovanja
02. 07. 2026 20.41
Levi enako. Mislim da je skoda Prebilica, da ni prisel na visjo pozicijo.
Odgovori
0 0
natas999
02. 07. 2026 20.34
barka je nasedla,kapitan robertina pa prvi zapusti šalabajzerje
Odgovori
+3
6 3
kosilka
02. 07. 2026 20.31
miši zapuščajo barko
Odgovori
+5
7 2
Polona.
02. 07. 2026 20.30
Zdel se mi je pošten gospod Ribič.
Odgovori
-3
2 5
progresivnidaveknastanovanja
02. 07. 2026 20.35
Noben kateri pride na Dars, prav res noben, lev ali desni, ni posten.
Odgovori
+4
4 0
zibertmi
02. 07. 2026 20.25
nič novega za desne.hajdinjaka golob ni takoj menjal.šele po aferi podkupovanja avtovleke.verjetno pride kdo ,ki bo sklepal pgodbe kot hajdinjak leta 2021,ko je za izgradnjo darsove stavbe delo dobilo podjetje CGP ,ki ga posredno vodi južna.stavba bi morala bit gotova v 20 mesecih,pa se še vedno sklepajo aneksi
Odgovori
-1
4 5
Slovener
02. 07. 2026 20.18
Ribič, Ribič se je ujel, a ni ujel se na mrežo, ....
Odgovori
+8
11 3
U1751349216299
02. 07. 2026 20.13
ne rabi odpovednega roka, lohk gre takoj
Odgovori
+9
13 4
Anion6anion
02. 07. 2026 20.12
Odhaja direktor najdaljšega in največjega parkirišča v državi.
Odgovori
+13
17 4
zibertmi
02. 07. 2026 20.26
saj je menda vrtovec že uredi.ponoči pa tudi podnevi je toliko delavcev na gradbiščih kot v luki koper
Odgovori
-4
1 5
misterbin
02. 07. 2026 20.09
Sedaj gre ,da ne bo nič kriv
Odgovori
+11
14 3
R2IQ
02. 07. 2026 20.09
Škoda je narejena. Ribič odhaja mi še vedno parkirani na actocestah.
Odgovori
+13
15 2
Houdre
02. 07. 2026 20.09
Vemo kdo zaplosluke take odslužene lopove kot npr Leben itd….Eden dgospodarstvenik ki z resevanjem vsega mogocega potaplja sebe
Odgovori
+0
1 1
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