Ribičeva bi uvedla brezplačne vrtce in poenotila plačilo za domove

Na področju socialnih prejemkov kot glavno prednostno nalogo vidi preprečevanje zlorab, kar je po njenih besedah mogoče s krepitvijo nadzora na terenu. "Zdrav človek potrebuje delo, ne pa socialne pomoči ," je prepričana. " Socialna pomoč je za tiste, ki ne morejo delati, ne pa za tiste, ki nočejo delati. Preprečevanje zlorab bo omogočilo, da bodo pomoč dobili tisti, ki ne morejo delati, zato je treba spodbuditi vse, ki lahko delajo, k delovni aktivnosti, " je izpostavila.

Po mnenju Mateje Ribič je treba tudi poenostavitvi postopke za dolgotrajno oskrbo. Zdaj je treba namreč na odločbo čakati dolgo, razlog pa je v tem, da še ni informacijskega sistema, ki bi omogočil hitrejše izdajanje odločb. Torej je treba čim prej vzpostaviti informacijski sistem, je poudarila v predstavitvi pred odborom DZ za demografijo, družino, socialne zadeve in invalide.

Na področju družinske politike se zavzema za postopno uvedbo brezplačnega vrtca. Prav tako je izpostavila prizadevanje za boljšo demografsko sliko države, kar je po njenih besedah povezano s številnimi področji. Kot ministrica bi si prizadevala, da bi bilo čim manj tistih okoliščin, zaradi katerih se mladi ne odločajo za otroke. Tako najemnine ne smejo biti previsoke, šolstvo mora biti tako, da mladi lahko po koncu šolanja dobijo primerne zaposlitve, pomembne pa se ji zdijo tudi razne olajšave za mlade, da bo njihova neto plača večja.

"Odločanje za otroke ne more biti na silo, zato bi uvedli ukrepe, s katerimi bi spremenili okoliščine, zaradi katerih se mladi danes ne odločajo za otroke," je dejala. Družine z več otroki pa morajo biti po njenem opozorilu dobro sprejete v družbi.

Nenazadnje se je dotaknila področja invalidov, kjer se ji zdi pomembno, da je zagotovljena skrb za njihovo vključevanje v družbo. Kot pomembno vidi, da se o ukrepih odloča skupaj z invalidi in da se vključujejo v delovno aktivnost v skladu s svojimi možnostmi.