Ribičem zaradi spora o meji s Hrvaško za 208.000 evrov nadomestil

Upravičenci so vloge lahko oddali do vključno 30. aprila. Pogoj za dodelitev nadomestila je, da je bilo za ribiško plovilo, navedeno v dovoljenju za gospodarski ribolov, v letu 2024 oddanih najmanj 20 ladijskih dnevnikov ter z njim ulovljenih najmanj 500 kilogramov rib.

Upravičenci za nadomestilo so mikro, mala in srednja podjetja, ki se ukvarjajo z morskim ribolovom, so sporočili z ministrstva. Vseh izdanih odločb je 42.

Državna pomoč oziroma nadomestilo zaradi oviranega gospodarskega ribolova ima po navedbah kmetijskega ministrstva velik pomen za slovenske ribiče, ki se ukvarjajo z gospodarskim ribolovom in na katere je arbitražna razsodba o meji med Slovenijo in Hrvaško iz leta 2016 neposredno vplivala. Država jim ga izplačuje že od leta 2018, zakon pa je bil lani deležen nekaterih popravkov, ker je s koncem leta 2023 na ravni EU prišlo do sprememb pravil, ki urejajo državno pomoč za ribištvo in akvakulturo.