Ribiči iz Gradaščice odstranili 150 kilogramov svinjskega mesa

Odlaganje ostankov živali v naravi je zaradi varovanja zdravja ljudi, živali in okolja prepovedano po zakonu. Zgolj v določenih primerih se živalski stranski proizvodi (ŽSP) z dovoljenjem UVHVVR lahko odložijo na določenih registriranih mestih – denimo v krmiščih za prostoživeče živali – z namenom hranjenja živali. "Izjemoma je dovoljeno ŽSP tudi sežigati in zakopavati na mestih nastanka (v primeru naravnih nesreč in na nedostopnih območjih)," so pojasnili na UVHVVR.

Primer je obravnavala tudi Policija. Ugotovila je, da gre za sume kršitev v pristojnosti inšpektorata za okolje in prostor. "Inšpektorat je bil o tem obveščen in je izvedel aktivnosti iz njihovih pristojnosti," so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana, niso pa navedli, ali bodo kršitelja poskušali izslediti.

Predstavniki Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) so potrdili, da je 4. julija uradni veterinar iz centra za obveščanje prejel informacijo o odloženih živalskih stranskih proizvodih v Gradaščici, naknadno pa več podatkov od ribiškega čuvaja . "Onesnaženje reke je bilo zaznano približno 50 metrov od gostilne," so pritrdili tudi oni in ob tem dodali, da jim ni znano, kdo je povzročitelj onesnaženja.

Potem ko so ribiči obvestili pristojne institucije, so po navedbah Tovornika morali pobrati meso iz vode. "Po besedah veterinarske inšpektorice naj bi bila to naša dolžnost, čeprav delujemo prostovoljno in od države ali občine ne dobimo nobenih sredstev. Inšpektorat mi je ob tem zatrdil, da njihove službe ne pobirajo kadavrov oziroma mesa iz voda. Moje vprašanje inšpektorici je bilo, kdo nam bo plačal delo, ki ga bomo opravili za njih. Odgovor je bil, da oni plačajo samo odvoz in uničenje. To izjavo sem od inšpektorata dobil tudi uradno preko e-maila," je zatrdil sogovornik in ob tem poudaril, da ribičem ni bil problem pobrati mesa, vendar jim ni po godu, da morajo brez plačila opravljati delo, za katerega so po zakonu pristojne druge institucije.

Nelegalno odloženi ŽSP namreč lahko predstavljajo tveganje za prenos bolezni živali. "Trenutno je najbolj nevarno zaradi možnosti vnosa in širjenja afriške prašičje kuge. Prav zaradi tega vsako prijavo nelegalno odloženih ŽSP v naravi obravnavajo uradni veterinarji UVHVVR in v primeru tveganja odredijo koncesionarju odvoz z mesta najdbe," so opozorili predstavniki UVHVVR.

Ob tem so pojasnili, da so ribiške družine oziroma koncesionarji po predpisih s področja sladkovodnega ribištva in po koncesijski pogodbi dolžni izvajati naloge in aktivnosti ob poginih rib. To pomeni, da morajo pobrati oziroma sodelovati pri pobiranju poginulih rib ter jih predati veterinarsko-higienski službi. "Ta obveznost pa ne velja za ostale kadavre," so potrdili.

Zakaj so torej ribiči v primeru onesnaženja Gradaščice morali pobrati prašičje meso, in to zastonj, ko pa je jasno, da tovrstna opravila ne sodijo na njihova pleča? Odgovora na to vprašanje od predstavnikov UVHVVR nismo dobili. Na vprašanje, kdo bo ribičem povrnil stroške za delo, pa so bili konkretni: "Glede povračila stroškov, ki ne zadevajo pogina rib, jim je stroške dolžan poravnati tisti, ki jim je to naročil." Torej, v tem primeru je to, "veterinarska inšpektorica" (po besedah Tovornika) oziroma "uradni veterinar" (kot ga je poimenoval UVHVVR). Ne glede na poimenovanje pa spomnimo, da "uradni veterinar" sodi pod okrilje UVHVVR, kar so v tej instituciji tudi sami izpostavili.

Predstavniki UVHVVR niso pojasnili, ali bodo ribiči prejeli plačilo za opravljeno delo.