Ribiči iz Vogrščka rešili več kot deset ton rib

Več kot 70 ribičev iz vse Primorske in od drugod je dva dni pomagalo pri enem največjih izlovov v zadnjih letih pri nas. "Prisotnega je veliko razmišljanja, potrebnega pa je bilo tudi veliko znanja, da smo lahko iz vode spravili nekaj rib," je pojasnila Kaja Pliberšek iz Zavoda za ribištvo Slovenije.

Sprva so s trnkarjenjem in elektroizlovom rešili osem ton rib, v soboto in nedeljo z izpustom vode in ribolovom z mrežami še dve toni in pol. Do rib je skoraj nemogoče priti, saj jih obkroža gost mulj, skozi katerega se ribiči težko prebijajo. Obenem poteka še ločevanje avtohtonih vrst od tujerodnih. "Imamo sortirno mizo, avtohtone vrste, kot so somi, ploščiči, babuške, pa tudi postrvi. Ostriže bomo pač odstranili, vse ostale avtohtone vrste, denimo krape, ščuke in linje, dajemo v sosednji dve jezeri," je potek akcije razložil gospodar ribiške družine Renče Egon Dolenc.