Ribiči upajo, da jih država ne bo pustila na cedilu

Dan pred razsodbo Evropskega sodišča za človekove pravice, ki bo zapečatila usodo kazni, ki jih slovenski ribiči dobivajo od Hrvaške, so ti, skupaj s predstavniki zunanjega in kmetijskega ministrstva, preigravali mogoče izide. Bo sodišče kazni razveljavilo? Ali jih potrdilo? Se bo morda razglasilo za nepristojno odločanja v tem postopku? Vse to so mogoči scenariji. Pri tem pa ribiči upajo, da jih država, ne glede na izid sodbe, ne bo pustila na cedilu.