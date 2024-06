'Ribiči nismo več enotni proti Hrvaški, obrnili smo se proti Sloveniji'

In kako je bil videti ribiški vsakdan? Začele so prihajati kazni, sledile so pritožbe in večletni postopki. Letos pa je sledil hladen tuš. Tudi zato po novem upoštevajo hrvaško interpretacijo meje – sredinsko črto zaliva. Radin pravi, da si kazni ne želi več prejeti. "Izrabil sem vse svoje pravne možnosti, izgubili smo na vseh ravneh, moje kazni pa presegajo premoženje vsega, kar imamo v družini."

Vse od arbitražne razsodbe leta 2017, ki je za Slovenijo dokončna odločitev o meji, čeprav je Hrvaška ne priznava, so ribiči lovili do mejne črte na štirih petinah piranskega zaliva. Politika pa jih je pri tem ni le podpirala, temveč jih je celo spodbujala. "Bilo je znano, da suverenost na tem ozemlju izvajamo mi, tudi s tem, ko nas je Policija na tistem območju ščitila," pravi ribič Matjaž Radin .

Radin pa ni edini. Praktično vsi kočarji so se odpovedali velikemu delu ribolovnega območja. "Kolikor mi je znano, se držijo severno od sredinske črte," pove tudi Tomaž Remžgar iz ribiške pisarne. Čeprav je sezona ribolova v polnem teku, trenutno pa iz morja vlečejo eno najbolj rentabilnih vrst morskih sadežev. "Trenutno se najbolje lovijo moli, osliči, začeli pa so tudi že z gamberi, kar jim zelo ustreza, saj ima za vrsta največjo odkupno ceno," pove Remžgar.

Tvegati ne želijo več. Počutijo se izigrane, ker so prisluhnili pozivom vladajoče politike naj upoštevajo arbitražno mejo, sedaj pa je breme teh odločitev na njihovih plečih. "Kazni so naše, na naših hrbtih, nam napisane, nam izvršljive. Situacija je zdaj takšna, da nismo več vsi enotni proti Hrvaški, temveč so ribiči proti Sloveniji," prizna Radin.

Obljube, da bodo stvari, v kolikor pride do rubeža, reševali so zanje premalo. Želijo si, da se to sploh ne bi zgodilo. "Največja želja je, da nas očistijo vseh dolgov," doda. Ker če bi Hrvaška zoper njih sprožila rubež, tega zagotovo ne bi izvršila Slovenija, bi ga pa morda katera koli druga evropska država, kar pa pomeni, da bi bili zelo omejeni pri svojem gibanju.