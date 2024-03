'Ribiči niso dobri gostje, odlični gostje so'

V Posočju se je že začela ribiška sezona, letos zaradi zgodnjih praznikov teden dni prej kot običajno. Obeti so odlični, pravijo tako domači ribiči kot turistični ponudniki. Ribiški turisti so odlični gostje, poudarjajo oboji in dodajajo, da uspeha ne merijo v številkah, pač pa v kakovostnih doživetjih. Kdo pa so ribiči, ki muharijo v Posočju in zakaj se vračajo?