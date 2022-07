Ribiči ščitijo gojišča školjk, država pridelovalcev ne jemlje resno

Vedno znova slišimo, da mora Slovenija doseči čim večjo samozadostnost pri prehrani, a pogosto pozabljamo, da bi za to morali biti tudi inovativni in izkoristiti vse svoje vire. Pri tem pa je naša država včasih okorna. Lep primer tega so gojišča školjk. Tudi to je pridelava hrane, a ko je nevarnost iz globin grozila, da jih uniči, država pridelovalcev školjk dolgo ni jemala resno. Zdaj so sicer dosegli, da jih pred morskimi plenilci varujejo ribiči, je pa zgodba opomin za to, da bi včasih lahko bili bolj prilagodljivi.