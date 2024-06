'Če bomo plačali kazni, bomo priznali, da so Hrvati pristojni v našem morju'

Andrej Kosi je uvodoma pojasnil, da so v SDS takoj po odločitvi Evropskega sodišča za človekove pravice prisluhnili ribičem in vladi predlagali, da bi ribičem prejete kazni poplačali. "In bi lahko naprej lovili oz. problem je tudi v tem, ker kazni niso plačane, danes ne upajo več na Hrvaško, ker se bojijo, da jih bodo priprli ali pa jih čaka izvršba," je dejal.

Pojasnil je, da so vse pravne možnosti zdaj izkoriščene, druge rešitve ni, zato je čas, da nastopi diplomacija in da se slovenska vlada začne pogajati s hrvaškimi organi. "Mi bi lahko ta zakon na jutrišnji seji že sprejeli, ampak očitno so bili samo očitki, da smo populistični, da smo celo hrvaška demokratska stranka. Mi to zavračamo," je zatrdil.

Mi moramo delati v interesu slovenske države in ribičev, medtem poudarja Janja Sluga. Če bi Slovenija plačala kazni, bi s tem priznala tudi hrvaško oblast nad slovenskim morjem, je prepričana. "To ne bi bila rešitev za ribiče, ker bi že jutri dobili spet nove kazni, mi pa bi s tem posredno priznali, da so Hrvati pristojni v slovenskem morju."

Pojasnila je, da je vlada zdaj sprejela zakon, ki bo ribičem kril morebitne izvršbe ali varščine. Kar predlaga SDS, pa je po njenem mnenju nesprejemljivo. "To pomeni na dolgi rok, da ribiči tam nikoli več ne bodo mogli loviti. Takšen predlog bi lahko vložili le hrvaški poslanci, zakaj so ga vložili v SDS, lahko samo ugibamo," meni.

Kosi ocenjuje, da v kolikor bi prišlo do izvršb, to v resnici pomeni postopek plačila globe, če jih bo vlada poplačala, pa bo s tem priznala, da imajo Hrvati prav. Sluga se z njim ne strinja. Kot pravi, je SDS predlagala, da vlada plača že izrečene kazni, torej tudi tiste, za katere ni nujno, da bodo izvršene."Po vladnem predlogu zakona pa se plačajo zgolj tiste kazni, ki bodo prisilno izterjane. Torej, mi ne bomo plačevali hrvaških kazni, ne bomo priznali, da je Hrvaška pristojna, ampak samo ob morebitnih izvršbah ribičem plačali nazaj, v kolikor jim bodo kaj zasegli," je povedala in dodala, da je v predlogu zakona predvideno tudi povračilo morebitne gospodarske škode.