Ribičič: Morebitnih predčasnih volitev ne bi bilo možno izpodbijati

"Neustavna je samo ena zadeva, in sicer razlike v velikosti okrajev. To ni tako hudo, kot zgleda na prvi pogled, saj se v okrajih šteje vrstni red glede na delež glasov, ne na število glasov,"je pojasnil Ribičič.

Dejstvo po njegovih besedah ostaja, da je zakonodaja protiustavna in da je to protiustavnost določilo ustavno sodišče, a je slednje določilo tudi rok, v katerem je treba to neskladje odpraviti. "Torej uspešno tega ne bo mogoče izpodbijati, je pa res, da ni lepo, da se izvajajo. Lahko bi prej to popravili," je sklenil Ribičič, sicer nekdanji ustavni sodnik.