Ribiška družina Tolmin zaradi suše odredila prepoved ribolova.

Na ostalih vodotokih v upravljanju tolminske ribiške družine je ribolov dovoljen. Tu gre predvsem za Sočo in Tolminko, ribiče pa opozarjajo, naj z ribami ravnajo čimbolj previdno.

Poleg nizkih vodostajev je problematična tudi temperatura vode. Idrijca je v teh dneh dosegla temperaturo 24 stopinj, pojavlja se tudi ogromno alg, je povedal predsednik Ribiške družine Tolmin Milan Berlot. "V reki Nadiži in Ušnici smo zaradi nizkega vodostaja že morali interventno izloviti ribe," je dejal. Kot je dodal, je zelo možno, da bodo ta ukrep morali ponoviti še na katerem od zgoraj omenjenih vodotokov. V potoku Ušnica so tako izlovili 831 soških postrvi in jih vložili v Sočo.

Kot je povedal Berlot, je ukrep potreben predvsem zaradi nizkih pretokov rek in potokov. To namreč pomeni manj kisika v vodi, kar ribam onemogoča normalno aktivnost, poleg tega pa se večje skupine rib začnejo pojavljati na mestih, kjer so razmere boljše, zaradi česar pa so mnogo ranljivejše kot sicer.

Nezakonit odvzem vode za zalivanje in druge namene

Razmere na terenu spremljajo ribiški čuvaji, ki bodo spremljali upoštevanje pravil na terenu in bodo pozorni tudi na nezakonite odvzeme vode za zalivanje in druge namene. Ribiška zveza Slovenije je namreč pristojne službe že obvestila o povečanem številu tovrstnih kršitev na območju celotne Slovenije, so zapisali pri ribiški družini.

Od ribjih vrst v Posočju sta na temperaturo najbolj občutljiva lipan in postrv, ki spadata med salmonide, ribjo vrsto, značilno za hladnejše tekoče vode, nekoliko manj pa klen in grba, še pojasnjujejo pri Ribiški družini Tolmin.