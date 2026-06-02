Slovenija

Rifljeva za hitrejšo pot do gradbenih dovoljenj in nadzor nad kanalom C0

Ljubljana, 02. 06. 2026 14.19 pred 30 minutami 4 min branja 3

Avtor:
STA N.L.
Kandidatka za ministrico za okolje in prostor Polona Rifelj

Kandidatka za ministrico za okolje in prostor Polona Rifelj je na zaslišanju pred matičnim odborom DZ poudarila, da bo ena glavnih nalog ministrstva v prihodnje odprava birokratskih ovir ter pospešitev postopkov umeščanja v prostor in pridobivanja gradbenih dovoljenj. Izrazila je tudi naklonjenost termični obdelavi odpadkov.

Kot je pred člani odbora poudarila Rifelj, se bo ministrstvo odslej vsebinsko ukvarjalo s področji varstva okolja, urejanja prostora, ohranjanja narave, upravljanja z vodami ter gospodarjenja z mineralnimi surovinami, kar bo po njeni oceni omogočilo racionalnejše upravljanje medsebojno povezanih področij.

V sodelovanju z ministrstvom za javno upravo namerava Rifelj na okoljskem ministrstvu uveljaviti tudi odgovorno in ciljno vodenje. "Vzpostavili bomo sistem rednega spremljanja in pa, tako kot je tudi na ravni EU in evropskih institucij, ocenjevanje uspešnosti vodij in zaposlenih ter na koncu uveljavljanje njihove odgovornosti," je pojasnila.

Napovedala je odpravo birokratskih ovir ter pospešitev postopkov umeščanja v prostor in izdaje gradbenih dovoljenj. "Birokratske ovire zavirajo naložbe, podaljšujejo negotovost in slabijo zaupanje v državo. Moj cilj je uprava, ki odloča hitro, pregledno in razumljivo ob doslednem spoštovanju zakonitosti in prava EU," je bila jasna.

Pospešitev postopka priprave občinskih prostorskih načrtov

Med drugim je izpostavila vzpostavitev digitalne platforme za pregledno spremljanje postopkov prostorskega načrtovanja v vseh fazah, poenostavitev in pospešitev postopka priprave občinskih prostorskih načrtov po zgledu izdaje gradbenega dovoljenja ter določitev zavezujočih rokov za odločitve državnih nosilcev urejanja prostora.

O varstvu okolja

Na področju varstva okolja in podnebnih sprememb bo težišče na krožnem gospodarstvu oz. predelavi odpadkov v proizvode ter na zapiranju snovnih tokov. Pri ravnanju s preostankom odpadkov bodo, tako Rifelj, na ministrstvu v prihodnje dajali prednost preprečevanju nastajanja odpadkov, ponovni rabi in reciklaži. Za tisti del odpadkov, ki ga ni mogoče snovno predelati, pa bo treba zagotoviti okoljsko sprejemljivo obdelavo. Poenostaviti namerava tudi postopke presoje vplivov na okolje.

Glede procesa podelitve koncesij za termično obdelavo odpadkov je pojasnila, da bodo najprej preučili, v kateri fazi se zadeva nahaja in ali so bile ponujene najboljše tehnologije. "Tam, kjer snovna predelava ni mogoča, je skladno s hierarhijo ravnanja z odpadki potrebna tudi termična obdelava s soproizvodnjo toplote in elektrike," je dejala.

Ob tem bodo preverili tudi možnost uvedbe sodobnih energetsko učinkovitejših tehnologij obdelave preostanka, kot so piroliza, depolimerizacija in uplinjenje.

Nadzor nad projektom kanala C0

Rifelj se bo zavzemala tudi za obveznost predelave zemeljskih izkopov oz. sedimentov in naplavin iz vodnih teles ter komposta, ki bi se predelovali v t. i. novo zemljo. "Na ministrstvu bomo začeli s postavitvijo pogojev za tovrstno predelavo, ki bo opredeljena kot javna služba v regijskih centrih," je poudarila.

Kandidatka za ministrico je napovedala tudi zagotovitev celovitega zunanjega nadzora nad projektom izgradnje kanala C0 in drugimi okoljsko spornimi projekti. "Glede na to, da je projekt izgradnje kanala C0 trenutno v središču resnih pravnih in okoljskih sporov zaradi razveljavitve ključnih dovoljenj in posegov na zasebna zemljišča, bomo morali ob ugotovljenih nepravilnostih tudi ustrezno ukrepati," je napovedala.

Pregled stanja glede zaščitenih območij v okviru Nature 2000

V okviru načrta razvoja Slovenije nameravajo pripraviti tudi popis in pospešeno prenovo degradiranih območij s poenostavljenim postopkom načrtovanja na teh območjih.

Na področju upravljanja z vodami je Rifelj kot prednostno nalogo izpostavila zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zagotovitev hitrega odziva ob nesrečah ter vzpostavitev učinkovitega nadzora države nad izvajanjem javnih služb in urejanjem voda. Napovedala je povečanje obsega vlaganj v urejanje vodotokov ter med drugim vzpostavitev posebnega sklada za takojšnje ukrepanje ob poplavah in drugih naravnih nesrečah z neposredno podporo občinam. Povečali bodo nadzor države nad izvajanjem javnih služb urejanja voda ter uvedli digitalni sistem za spremljanje pretočnosti strug in jarkov z opozorili o zamašitvah in naplavinah v realnem času.

Varstvo narave pa je po besedah kandidatke za ministrico "učinkovito le takrat, ko vključuje tudi lastnike zemljišč in lokalne skupnosti kot partnerje ter temelji na preverjenih strokovnih podlagah". Med konkretnimi ukrepi je izpostavila vzpostavitev državnega sklada za obnovo naravnih vrednot, okrepitev nadzora ministrstva nad delovanjem Zavoda RS za varstvo narave ter pregled stanja glede zaščitenih območij v okviru Nature 2000.

Na področju mineralnih surovin namerava spodbujati raziskovanje zlasti kritičnih mineralnih surovin in pridobivanje surovin iz odpadkov v okviru recikliranja. Zagotoviti namerava tudi hitrejšo izvedbo postopkov podaljšanja koncesij za izkoriščanje mineralnih surovin.

Pri zagotavljanju stanovanj pa bodo prednostno aktivirali že obstoječi stavbni fond, spodbujali pa bomo tudi revitalizacijo praznih in degradiranih stavb ter prenovo centrov naselij, kar je "prostorsko in okoljsko bolj smotrno od pozidave novih površin".

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Alfaa
02. 06. 2026 14.40
Bravo dobri obeti mladi in sposobni ministri, ker niso obremenjeni s politiko in korupcijo.
Bolfenk2
02. 06. 2026 14.27
Desna vlada državljanom vedno poenostavi in izboljša življenje.
najboljsa24
02. 06. 2026 14.33
ja, to pa res, spomnim se, ko je bil Virant in ko so uredili zadeve, da ni bilo potrebno več za vsako zadevo hodit od občine, socialne, davčne... res super.
