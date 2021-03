Rigler: Iz nasilnega razmerja je treba čimprej oditi

"Sprašujem se in obsojam se, ker nisem odločno posegla vmes, ko sem gledala, kako moja hči povsem izžeta in utrujena od vseh maltretiranj izgublja življenjsko energijo," je dejala mama 36-letne ženske, ki je bila v soboto umorjena. Kot je še dejala, ni hotela biti zlobna tašča in se vmešavati, zdaj pa se zaradi tega počuti krivo. Prav zato se je tudi odločila, da ustanovi sklad za pomoč trpinčenim ženskam.

"Iz nasilnega razmerja je treba čimprej oditi"

Da je iz razmerja z nasilno osebo treba čim prej oditi, je prepričan klinični psiholog Tristan Rigler. "Treba je reagirati. Da ženska ali pa kdorkoli trpi nasilje, ni sprejemljivo in se dolgoročno nikoli ne izkaže kot dobra rešitev. V vsakem primeru je treba čim prej opozarjati na to in poiskati pomoč," je dejal.

Pri umoru v okolici Grosuplja je šlo po vsej verjetnosti za umor iz strasti, meni Rigler. "Običajno so takšni umori – čustveni umori, običajno nenačrtovani, brez orožja oziroma brez morilskega orodja," je dejal in dodal, da raziskave kažejo, da je kar 75 odstotkov žrtev žensk in otrok kot posledica zadušitve. "Gre skoraj po pravilu za umor iz strasti pod intenzivnimi čustvenimi stanji."

"Prepričan sem, da si nihče ne misli, da bi njegov ali njen partner naredil kaj takega, na žalost pa se tudi takšne stvari dogajajo," še pravi. Kot pojasnjuje, običajno 'post-festum' ugotavljajo, da so žrtve takšnih nasilnih dejanj dalj časa trpinčene, so v podrejenem položaju in so maltretirane."Običajno so to ženske," je dodal.

"Na te stvari se je treba odzvati, ne smemo si zakrivati oči in ne smemo ignorirati tega problema," je prepričan. Kljub temu pravi, da gre za redke primere."Ni za pričakovati, da se bo vsak partnerski konflikt končal tako tragično, z umorom,"je dejal, a da se takšne stvari vendarle dogajajo.

Spregovoril je tudi o mami žrtve in njeni stiski. "Korektno je, da je gospa reagirala z interpersonalno distanco in pustila, da partnerja rešujeta partnerski konflikt. Če pa opazimo, da gre za nasilje, da gre za tako podrejen položaj, da je žrtev trpinčena, pa moramo na te stvari opozoriti, se obrniti na institucije in sodelovati z žrtvijo," je dejal.

"Če govorimo o kakršnem koli približku civilizirane družbe, tega ne smemo dopuščati"

V Sloveniji je zaradi družinskega nasilja v lanskem letu umrlo osem žensk. "To je tragična statistika, ki na žalost velja tudi za druge države po svetu," je povedal Rigler. Pojasnil je, da so žrtve običajno ženske, storilci pa običajno moški, zlasti kadar gre za partnersko in bivše partnersko razmerje."Ta statistika je zelo visoka," je dejal.

Ponovil je, da se teh stvari ne sme prezreti. "Sploh pa jih ne smemo minimalizirati, zato ker se lahko tragično končajo," pravi. "Ob tako tragičnih dogodkih smo vsi pozorni, toda nasilje se dogaja vsak dan. Ženske so dolgotrajno trpinčene, vztrajajo v takšnih odnosih, okolica pa si večinoma zatiska oči. Če govorimo o kakršnem koli približku civilizirane družbe, tega ne smemo dopuščati," je dejal.