Riki je premikal svoje meje, Huawei Watch GT 7 Pro pa njegova pričakovanja!

Prvič v življenju je tekmoval z uro

Če kdo ve, kaj pomeni preživeti več dni na kolesu, je to David Rihtarič – Riki. Na letošnji Dirki okoli Avstrije je prevozil približno 2.200 kilometrov, premagal 30.000 višinskih metrov in s časom štirih dni in desetih ur osvojil četrto mesto. Med dirko je spal vsega pet ur in 31 minut. Na takšnih dirkah se bori s kilometri, višinskimi metri in tekmeci. Tokrat pa je bil njegov največji neznanec precej manjši. Nosil ga je na zapestju. "Ja, res je bilo tole malce bolj posebno. Prvič sem tekmoval z uro," se zasmeji. "Drugače je, ker ni neke taktike glede na nasprotnike. Vse ostalo je bilo zame enako kot pri ekstremnih ultramaratonskih dirkah." Zamisel je bila preprosta: preveriti, koliko kilometrov lahko ultrakolesar prevozi z enim polnjenjem ure Huawei Watch GT 7 Pro. Toda Riki se ni odločil za varčevanje z baterijo – ura je ves čas delovala v kolesarskem načinu, z neprekinjeno vključenim zaslonom in povezavo z dodatnimi športnimi senzorji.

Pred začetkom je Riki računal na približno 35 ur vožnje. Kar je za večino ljudi že samo po sebi nepredstavljivo dolgo. Riki pa je imel še eno skrb: kaj če bo ura zdržala dlje? Vsaka dodatna ura baterije je namreč zanj pomenila tudi dodatno uro na kolesu.

Dve stopinji, megla in noč, ki se ni hotela končati

Na pot so se odpravili pozno popoldne. Prva noč je hitro pokazala zobe, saj se je zunanja temperatura spustila na vsega dve stopinji Celzija, v Prekmurju pa jih je pričakala še megla. "Vedel sem, da bo mraz, ampak nisem pričakoval, da bo tako hudo. Še mene je zeblo," prizna. Pri dveh stopinjah Celzija je lahko že običajna večerna vožnja precej neprijetna. Riki pa ni imel pred seboj le poti do doma, temveč še dolgo noč, nov dan in na stotine kilometrov. Največja kriza ga je pričakala drugo noč. "Najtežje mi je bilo drugo noč. Dejansko je bila težava neprespanost. Res sem se ustavil, ulegel za pol ure in nato nadaljeval." Riki je sicer vajen kratkih počitkov, tako imenovanih power nap, ki jih uporablja na ultramaratonskih dirkah. "Ko se vidi, da si že resnično na koncu z močmi, te prime ekipa, odstrani kolo, te potisnejo v kombi, ti pa s čelado in očali samo nagneš glavo in v sekundi zaspiš." A nekaj minut počitka ne more nadomestiti zadostnega spanja. Riki je izziv opravil kot izkušen ultrakolesar ob stalni podpori spremljevalne ekipe, ki je skrbela za logistiko, počitek in varnost. Takšno dolgotrajno kolesarjenje ob izrazitem pomanjkanju spanja ni primerno za rekreativne kolesarje in ga ne gre posnemati.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Huawei Watch GT 7 Pro Arhiv ponudnika

Huawei Watch GT 7 Pro Arhiv ponudnika

Huawei Watch GT 7 Pro Arhiv ponudnika

Huawei Watch GT 7 Pro Arhiv ponudnika

Huawei Watch GT 7 Pro Arhiv ponudnika

Huawei Watch GT 7 Pro Arhiv ponudnika

Huawei Watch GT 7 Pro Arhiv ponudnika

Huawei Watch GT 7 Pro Arhiv ponudnika

Huawei Watch GT 7 Pro Arhiv ponudnika

Huawei Watch GT 7 Pro Arhiv ponudnika



















"Zakaj, Riki? Kaj ti je tega treba?"

Morda najbolj zanimivo pri ultrakolesarjih ni to, koliko zmorejo. Temveč kaj si mislijo takrat, ko jim je vsega dovolj. In ja, tudi Riki ima takšne trenutke: "Seveda pridejo trenutki, ko se vprašaš, kaj ti je tega treba. Vidiš koga, kako sedi pred hišo, se imajo fino, jaz pa na kolesu in si mislim: Zakaj, Riki?" Kaj ga žene naprej? "Pomislim na vse, koliko sem treniral, koliko stvarem sem se moral odpovedati. In grem dalje. Potem po nekaj urah pozabiš na to krizo." Včasih pa za prebuditev poskrbi tudi nekaj povsem nepričakovanega. "Na nekem hribu je ob cesti stal jelen. Res velika žival. Mislili smo, da bo šel na cesto. Takšni trenutki te prebudijo," se zasmeji. Po vseh teh kilometrih je torej za enega najbolj nepozabnih trenutkov poskrbel jelen. Ki seveda ni imel pojma, da je pravkar postal del precej nenavadnega kolesarskega eksperimenta.

Ko vsak vzpon šteje, je dobro vedeti, kaj te čaka

Na 880 kilometrov dolgi poti se je nabralo skoraj 10.000 višinskih metrov. In če je pri prvem vzponu še razmeroma preprosto oceniti, koliko moči imaš v nogah, postane po več sto kilometrih vsaka informacija o poti precej dragocenejša. Prav tu pride do izraza napredni kolesarski način pametne ure Huawei Watch GT 7 Pro, ki ponuja precej več kot zgolj beleženje razdalje.

Kolesar lahko v aplikaciji Huawei Health pripravi oziroma uvozi traso in jo prenese na uro. Še pred odhodom si lahko ogleda višinski profil poti, med vožnjo pa ga ura opozarja na prihajajoče vzpone ter prikazuje njihovo dolžino, višinsko razliko in povprečni naklon. Po končani aktivnosti omogoča tudi analizo opravljenih vzponov.

"Najpogosteje sem spremljal srčni utrip, moč in prikaz vzponov. Ura ti pokaže, koliko višinskih metrov te še čaka, koliko si jih že premagal in kako dolg je vzpon. Ko prideš na vrh, pa že veš, čez koliko kilometrov te čaka naslednji," pojasnjuje Riki. Predstavljajte si, da ste sredi zahtevnega vzpona. Noge že pošteno čutite, ovinek pred vami pa zakriva pogled na nadaljevanje ceste. Koliko je še do vrha? Je najtežji del že za vami? Huawei Watch GT 7 Pro vam pomaga odgovoriti na ta vprašanja, še preden se pokaže naslednji ovinek. Takšne informacije niso uporabne le na ultramaratonskih dirkah. Tudi na običajni kolesarski turi omogočajo bolj premišljeno razporejanje moči, opozorila na ostre zavoje pa pridejo še posebej prav na nepoznanih trasah. "Če veste, koliko vzpona je še pred vami, lažje razporedite moči. Ura ponuja tudi opozorila na ostre zavoje, kar je še posebej dobrodošlo na nepoznanih trasah," še pojasni Riki.

Dve uri na zapestjih. Vsaka s svojo nalogo.

Riki je imel med izzivom na zapestjih kar dve pametni uri Huawei Watch GT 7 Pro. Vsako na svoji roki, vsako s svojo nalogo. Prva ura je ves čas delovala v kolesarskem načinu, njen zaslon je bil neprekinjeno vključen, prek povezave Bluetooth pa sta bila z njo povezana tudi zunanji merilnik kolesarske moči (power meter) in prsni pas za merjenje srčnega utripa. Tako je lahko med vožnjo spremljal srčni utrip in moč poganjanja pedalov. Merilnik moči prikazuje moč kolesarjenja v vatih, kar je za resnejše kolesarje pomemben podatek pri spremljanju intenzivnosti napora. V kombinaciji s podatki o srčnem utripu ponuja boljši vpogled v obremenitev, ura pa omogoča pregled nad temi informacijami neposredno na zapestju. Druga ura je bila namenjena navigaciji. Z glasovnimi navodili je Rikija usmerjala po trasi in ga opozarjala na zavoje ter prihajajoče vzpone. Pri običajni uporabi pa je prav združevanje športnih podatkov, navigacije in kolesarskih funkcij v eni napravi razlog, zaradi katerega je Huawei Watch GT 7 Pro zanimiva izbira za kolesarje.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Huawei Watch GT 7 Pro Arhiv ponudnika

Huawei Watch GT 7 Pro Arhiv ponudnika

Huawei Watch GT 7 Pro Arhiv ponudnika

Huawei Watch GT 7 Pro Arhiv ponudnika

Huawei Watch GT 7 Pro Arhiv ponudnika









Polovica uspeha pripada ljudem, ki niso na kolesu

Ko ultrakolesar doseže cilj, je običajno njegovo ime tisto, ki ga spremljajo čestitke. Toda Riki o uspehu razmišlja drugače: "Ekipa. Vse delajo zame. Vzamejo si dopust. In še marsikaj. Pomislim nanje. Če oni vse to delajo zame, ne morem jaz odnehati." Spremljevalna ekipa je skrbela za hrano, pijačo, oblačila, logistiko in komunikacijo. Ko je postalo najtežje, so se pripeljali do njega in se z njim pogovarjali iz kombija. "Petdeset odstotkov uspeha je zaradi spremljevalne ekipe, petdeset odstotkov zaradi mene. Zato smo zmagovalci vsi, ko enkrat pridemo v cilj. Tudi ekipino zadovoljstvo je veliko vredno. Smo ekipa." In če je ekipa večino poti skrbela predvsem za Rikija, se je proti koncu pozornost vse bolj selila na njegovo zapestje. Tam se je namreč odločalo, koliko kilometrov jih še čaka.

880 kilometrov. Skoraj 10.000 višinskih metrov. Eno polnjenje.

Huawei Watch GT 7 Pro je zasnovana za dolgotrajno uporabo: do 21 dni delovanja ob manj intenzivni uporabi, do 12 dni ob običajni uporabi in do 51 ur v načinu gorskega teka. Dejanska avtonomija je odvisna od načina uporabe in pogojev. Toda eno so številke v specifikacijah, nekaj povsem drugega pa je več kot 40 ur na slovenskih cestah, med vzponi, v mrazu in ob intenzivni uporabi. Kilometri so se nabirali, odstotki baterije pa počasi zmanjševali. V zadnjih urah je imela spremljevalna ekipa očitno še eno pomembno nalogo: spremljati, koliko energije je uri sploh še ostalo. "Vsi smo spremljali uro, ne samo jaz, tudi spremljevalna ekipa," se spominja Riki. Ko je bilo preizkušnje konec, so številke povedale svoje: 880 kilometrov, skoraj 10.000 višinskih metrov in več kot 40 ur intenzivnega delovanja Huawei Watch GT 7 Pro z enim samim polnjenjem. "Ura me je res izjemno presenetila. Zdržala je res dolgo," priznava Riki. Prepričan je, da bi v nekoliko toplejšem vremenu in z manj vključenimi funkcijami lahko delovala še dlje. Ob tako zahtevnem preizkusu bi pričakovali, da bo govoril predvsem o bateriji. A ko beseda nanese na uro, izpostavi tudi nekaj, kar je na dolgih vožnjah skoraj enako pomembno: kako se obnese na zapestju. "Tudi če koga moti, da ima uro na zapestju, je res pri Watch GT 7 Pro skoraj tako, kot da je nima. Ima nore funkcije za kolesarstvo in je nepogrešljiv pripomoček za vse kolesarje." Za uro, ki je pravkar prestala več kot 40 ur intenzivne uporabe na zapestju ultrakolesarja, je to precej zgovorna pohvala. Huawei Watch GT 7 Pro z ohišjem iz titanove zlitine in safirnim steklom združuje trpežnost z udobjem, ki je pomembno tudi na dolgih vožnjah.

In kaj se podi po glavi človeka, ki je pravkar prekolesaril 880 kilometrov?