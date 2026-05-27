Slovenija

Riklijeve vile na Bledu ni več

Bled, 27. 05. 2026 12.17 pred 50 minutami 3 min branja 10

Avtor:
STA
Ruševine Riklijeve vile na Bledu

Več desetletij propadajoče vile Arnolda Riklija, ki je veljala za sramoto Bleda, ni več. Podjetnik Tim Mitja Žagar, ki je pred dvema letoma kupil ruševino, jo je v teh dneh porušil, jeseni pa se bo lotil gradnje novega objekta. V njem bo oživel Riklijevo zdravilišče, Riklijeva dediščina pa tudi sicer vse bolj vstopa v blejski turizem.

Podjetnik Tim Mitja Žagar je propadajočo vilo, ki je bila v 19. stoletju osrednja točka Riklijevega zdravilišča, kupil v želji, da bi obudil Riklijevo atmosfersko zdravljenje, njegovo doktrino in holistični pristop. Vilo želi čim bolj avtentično rekonstruirati in ji dati vsebino, povezano z začetnikom modernega turizma in zdraviliškega delovanja na Bledu.

Kot je pojasnil ob robu današnjega 4. RikliBled posveta, želi vzpostaviti Riklijevo zdravljenje v sodobni obliki. Poleg vile, ki bo najpomembnejša točka zdravilišča, delno pa bo služila tudi kot spominski muzej, bo zdravilišče povezano še z nekaterimi drugimi lokacijami na Bledu. Tudi v času Riklija je namreč delovalo več objektov.

Žagar je pojasnil, da se bo projekt ureditve zdravilišča izvajal v več fazah. Po rušitvi stare Riklijeve vile, so na njenem območju postavili manjši muzej na prostem, nadomestna gradnja pa bo stekla jeseni, saj se poleti na Bledu ne sme izvajati gradbenih del. Vila bo predvidoma zaživela v roku dveh let. Za vzpostavitev ostalih načrtovanih objektov pa bo potrebnega več časa.

Srednjeročni cilj je, kot je povedal Žagar, da bi Riklijevo zdravilišče vpisali na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine. Za to je treba imeti tudi žive nosilce dediščine, ki bodo izvajalci Riklijevega zdravljenja. Ob tem je pomembna povezava z Višjo strokovno šolo za gostinstvo, velnes in turizem Bled.

Kot je povedal direktor šole Peter Mihelčič, bodo v obstoječi študijski program velnesa vključili vrednote Arnolda Riklija. Tako bodo z novim šolskim letom začeli izobraževati terapevte, ki bodo znali izvajati Riklijeve terapije v sodobni preobleki, in svetovalce oziroma promotorje Riklijeve metode.

Oživljanje Bleda kot Riklijevega zdravilišča sovpada z okrepitvijo zavedanja, da je Riklijeva dediščina izjemna priložnost za nadaljnji turistični razvoj kraja. Kot je povedal direktor Turizma Bled Blaž Veber, so tudi novo dolgoročno strategijo razvoja blejskega turizma prilagodili Riklijevi filozofiji. Njegove vrednote zdravja, dobrega počutja, gibanja, svežega zraka, vode in narave, so namreč danes znova vse bolj aktualne.

Preberi še 'Podoba raja' prinaša kratkoročne obiske: Bled bo ubral drugo smer

Da bi povezali vse akterje, se je Višja strokovna šolo za gostinstvo, velnes in turizem Bled lotila projekta Living Rikli.Lab. Kot je povedala vodja projekta Darja Radić, z njim postavljajo temelje za sistematični razvoj in vključevanje Riklijeve dediščine v bodočo turistično ponudbo ne le Bleda ampak celotnih Julijskih Alp.

"Vsi trendi na področju turizma gredo v smer dobrega počutja. Ljudje si vse bolj prizadevajo za višjo kakovost življenja, želijo si dolgo in zdravo živeti. Odgovor turizma je razvijati produkte, ki lahko te želje uresničijo, in ko smo razmišljali na Bledu, kaj lahko ponudimo, smo prišli do spoznanja, da imamo pravi zaklad, saj je Rikli na Bledu že pred 150 leti razvijal prav takšne terapije in programe, ki so danes aktualni," je pojasnila Radićeva.

bled rikli riklijeva vila tim mitja žagar

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Trikrat cepljen
27. 05. 2026 13.44
Super novica. Blejski unikom , svetovni fenomen butičnosti podprte z masovnim turizmom. Vlogo kraljice grandioznih objektov tako prevzema Grand, delux, Hotel Krim, nov biser v središču Bleda.
Odgovori
0 0
Superlan
27. 05. 2026 13.22
Bravo Mitja, želim ti da to uspešno spelješ kot si si zamislil. Srečno. Lp E.
Odgovori
+1
3 2
Observatore kita
27. 05. 2026 13.09
Konc 80tih je bila tam beznica Video kjer smo pil in si lahko pil 24/7 😂 super cajti
Odgovori
-2
2 4
GAYPROPAGANDA
27. 05. 2026 13.08
Upajmo da ne bo zopet kakšna škatlasta hiša brez karakterja!
Odgovori
+8
9 1
mertseger
27. 05. 2026 13.07
Pravilen zapis bi bil Riklijeve podrtije na Bledu ni več. To ni bila vila že dolgoooo časa.
Odgovori
+3
6 3
2mt8
27. 05. 2026 13.02
Adijo kulturna dediščina. Kapital je važen. V glavnem mestu Slovenije naprimer je to nekaj normalnega. Samo da je ruski kapital.
Odgovori
-2
5 7
abcdef321
27. 05. 2026 13.20
Ma ja tale kulturna dediščina je razpadala desetletja, hvala bogu da se bo kaj gradilo, kajti na slabše dvomim da lahko gre.
Odgovori
+4
5 1
2mt8
27. 05. 2026 13.24
Kocka ruskega izvora namesto slovenske kulturne dediščine je super. Sploh če šerif Rusom dovoli, kar jim brezpogojno in takoj saj je njihov suženj
Odgovori
+1
3 2
Darko32
27. 05. 2026 13.02
Takšen objekt je samo za rušenje in še prej dobro popisati stanje, ter narediti novega. Današnji čas so materiali, kateri so primerni za gradnjo takšnih objektov. Tukaj je potrebno dati lastniku proste roke in ne nagajati, saj če hoče se lotiti tega projekta bo rabil zelo veliko strokovnih in delavnih ekip. Ne pa kašne šalabajzarje, ki samo šminkajo.
Odgovori
+4
7 3
JApajaDAja
27. 05. 2026 12.43
darja radić? to bo dober projekt !
Odgovori
+3
3 0
