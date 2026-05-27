Riklijeve vile na Bledu ni več

Podjetnik Tim Mitja Žagar je propadajočo vilo, ki je bila v 19. stoletju osrednja točka Riklijevega zdravilišča, kupil v želji, da bi obudil Riklijevo atmosfersko zdravljenje, njegovo doktrino in holistični pristop. Vilo želi čim bolj avtentično rekonstruirati in ji dati vsebino, povezano z začetnikom modernega turizma in zdraviliškega delovanja na Bledu.

Kot je pojasnil ob robu današnjega 4. RikliBled posveta, želi vzpostaviti Riklijevo zdravljenje v sodobni obliki. Poleg vile, ki bo najpomembnejša točka zdravilišča, delno pa bo služila tudi kot spominski muzej, bo zdravilišče povezano še z nekaterimi drugimi lokacijami na Bledu. Tudi v času Riklija je namreč delovalo več objektov.

Žagar je pojasnil, da se bo projekt ureditve zdravilišča izvajal v več fazah. Po rušitvi stare Riklijeve vile, so na njenem območju postavili manjši muzej na prostem, nadomestna gradnja pa bo stekla jeseni, saj se poleti na Bledu ne sme izvajati gradbenih del. Vila bo predvidoma zaživela v roku dveh let. Za vzpostavitev ostalih načrtovanih objektov pa bo potrebnega več časa.

Srednjeročni cilj je, kot je povedal Žagar, da bi Riklijevo zdravilišče vpisali na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine. Za to je treba imeti tudi žive nosilce dediščine, ki bodo izvajalci Riklijevega zdravljenja. Ob tem je pomembna povezava z Višjo strokovno šolo za gostinstvo, velnes in turizem Bled.

Kot je povedal direktor šole Peter Mihelčič, bodo v obstoječi študijski program velnesa vključili vrednote Arnolda Riklija. Tako bodo z novim šolskim letom začeli izobraževati terapevte, ki bodo znali izvajati Riklijeve terapije v sodobni preobleki, in svetovalce oziroma promotorje Riklijeve metode.

Oživljanje Bleda kot Riklijevega zdravilišča sovpada z okrepitvijo zavedanja, da je Riklijeva dediščina izjemna priložnost za nadaljnji turistični razvoj kraja. Kot je povedal direktor Turizma Bled Blaž Veber, so tudi novo dolgoročno strategijo razvoja blejskega turizma prilagodili Riklijevi filozofiji. Njegove vrednote zdravja, dobrega počutja, gibanja, svežega zraka, vode in narave, so namreč danes znova vse bolj aktualne.