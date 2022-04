Rimac in najhitrejši avtomobil prvič v Sloveniji

Kako biti torej v koraku s časom? Ugledni mednarodni in domači govorci se bodo na Diggitu posvetili prihodnosti denarja, mobilnosti, trgovine, medijev in komunikacij, hrane, zdravja in zabave. Predstavili bomo potrošnike prihodnosti. Diggit bo odgovoril na vprašanja, kje smo in kam gremo. Morda najdete tudi kakšno idejo ali nasvet, ki vam bosta olajšala pot. Navsezadnje je Diggit pametni dogodek za pametne ljudi.

Program Diggita se osredotoča na trende, o katerih morajo podjetja razmišljati že danes. Razvoj storitev in izdelkov v ne tako oddaljeni prihodnosti (dveh, treh let) bo ločil napredna podjetja od manj naprednih in manj uspešnih. In ko v 21. stoletju zaostaneš, je to zelo težko nadoknaditi. Pravzaprav si lahko zadovoljen, če ti uspe obstati.

Kako Rimac vozi prihodnost avtomobilizma

Za vpogled v prihodnost mobilnosti nam ni treba daleč, nahaja se v bližini Zagreba. Pierre-Olivier Cimon iz hrvaške družbe Rimac nam bo predstavil, kako tehnologija električnih superavtomobilov poganja prihodnost avtomobilne industrije. Razvoj tehnologije, predvsem litij-ionske baterije in sodobna elektronika, je omogočil revolucijo elektrifikacije v avtomobilski industriji. V tej transformacijski fazi v industriji je skupina Rimac postala vodilna organizacija, ki redefinira krajino luksuznih in visoko zmogljivih vozil preko uporabe svoje tehnologije z uvedbo prvega električnega superavtomobila na svetu - Rimac Concept_One. Uspeh jih je hitro vodil do nastanka avtomobila Rimac Nevera, najmočnejšega avtomobila na svetu, in prevzema globalnega avtomobilista Bugatti. Skupina Rimac je tako postala eden od voditeljev v industriji. Z dokazano uspešnostjo razvoja vrhunskih rešitev za električna vozila Rimac Technology (del skupine Rimac) zdaj pomaga proizvajalcem avtomobilov pri njihovih električnih ambicijah, tako da deluje kot dobavitelj tehnologije.

Kako boste pa vi igrali s svojimi »kartami življenja«?

Ko gledate naprej in si želite napredovati, se je dobro osredotočiti na majhne zmage. Britanski zabavljač, podjetnik, pisatelj in govorec Shed Simove verjame, da ima prav vsak posameznik določene talente oziroma darove. Le od njega pa je odvismo, kako bo igral s svojimi »kartami« življenja. Simovu smo v Sloveniji lahko prvič prisluhnili na konferenci SEMPL leta 2016. Takrat je poleg številnih šal in izumov predstavljal tudi knjigo z naslovom »O čem razmišljajo moški, kadar na razmišljajo o seksu«? Pa ne še ena knjiga za samopomoč, bi si mislili. Napačno. Knjiga »vsebuje« 200 praznih strani, edini strani z besedilom sta pravzaprav naslovnica in zadnja stran s povzetkom, da gre za revolucionarno delo. Knjiga je bila tudi v Sloveniji v prevodu in izdaji založbe Marketing magazina prodajna uspešnica, ne da bi avtor napisal eno samo stran. Kaj si lahko potem še mislite o človeku, ki je predstavil Shinder oziroma Tinder a la Shed Simove, kjer je sam edini moški uporabnik, in svojo valuto (še pred izbruhom vročice, imenovane »kripto«)? Točno, človek ima domišljijo in premore tako zelo zaželeno, da ne rečemo že kar zlajnano razmišljanje izven okvirjev. Na 09Diggitu bo govoril o idejah, razmišljanju, inovacijah in tehnikah za njihovo udejanjanje.

Krasni novi svet dela in mojster, ki ga poznajo vsi

Pandemija koronavirusa je že tako hitro spreminjajočim se trendom v zadnjih dveh letih dala nov pospešek in odigrala vlogo katalizatorja. Le poglejmo področje zaposlovanja – z delom od doma oziroma hibridnim delom imajo številna podjetja še danes težave. O tem nam bo predaval strateg za digitalno preobrazbo Vladimir Vulić , ki opozarja, da je korporativni svet predolgo vztrajal pri modelu menedžmenta, ki je bil zasnovan za proizvodno revolucijo, odvisno od standardizacije, učinkovitosti in nadzora. Današnja podjetja imajo poslovne procese 21. stoletja, ki podpirajo internet, a so zgrajeni po načelih upravljanja iz 19. stoletja. Zaradi izbruha covida-19 se je teh izzivov treba lotiti še hitreje, saj je naše delo, izobraževanje in družabno življenje preselil v digitalni prostor. Prihodnosti dela in storitev v digitalnem prostoru se bo dotaknil Martin Pelcl , ki od leta 2012 z Gregorjem Černelčem razvija portal Mojmojster. Saj veste, tisti mojster, na katerega se najprej obrnete, ko vas zanima kaj o gradbeništvu. Predstavil bo tudi izsledke internih raziskav, ki jih bo izvedel ekskluzivno za Diggit.

