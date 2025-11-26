'Mami, kdaj bodo risanke?' Danica Knego: Izbiramo jih skrbno

Izbiri risanih junakov, ki jih na POP TV lahko gledajo najmlajši gledalci, ustvarjalci programa posvečajo posebno pozornost. "Zgodbe nosijo v sebi pozitiven nauk, da spodbujajo domišljijo ter otroke učijo o pomembnosti življenjskih vrednot," je pojasnila direktorica programa na Pro Plus Danica Knego. Vse risanke, ki se vrtijo na programih POP TV, so sinhronizirane v slovenščino.

Verjetno se spomnite risanih junakov, ki ste jih spremljali kot otroci. Prigode nekaterih od njih lahko na POP TV najmlajši gledalci spremljajo tudi danes. Izbor risank in junakov, ki jih gledajo najmlajši, je izredno pomemben, poudarjajo ustvarjalci programa na naši televiziji. "Risanke za najmlajše izbiramo skrbno. Poudarek je na tem, da so vsebine prijazne in poučne, da zgodbe nosijo v sebi pozitiven nauk, da spodbujajo domišljijo ter otroke učijo o pomembnosti življenjskih vrednot in socialnih veščin," je dejala direktorica programa na Pro Plus Danica Knego.

Risanka Maša in Medved nosi močno sporočilo o prijateljstvu FOTO: Profimedia icon-expand

Pozitivni risani junaki mladim pokažejo vzore povezovanja, prijateljstva, poguma in empatije, medtem ko lahko neprimerne vsebine vplivajo na njihov občutek varnosti ali vedenje. Dobro izbrane risanke zato podpirajo pozitiven razvoj, vrednote in način razmišljanja, je dodala.

Direktorica programa na Pro Plus Danica Knego FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Risanke niso zgolj zabava – so močno orodje za učenje in oblikovanje socialnih veščin ter vrednot," je pojasnila Knegova.

Morda se jih spomnite ...

POP TV je otroški program začel oblikovati že leta 2002. Tedaj je vsak konec tedna predvajal blok otroškega programa, imenovan Ringa-Raja: "Posebno prepoznavnost mu je dala tudi naslovna pesem, ki jo je prispevala priljubljena skupina Čuki. Program Ringa-Raja je bil na sporedu do leta 2010, ko ga je zamenjal prenovljeni otroški program Moj moj," je povedala Knegova. Aprila 2013 se je jutranji otroški program preimenoval v OTO čira čara, ki ga gledalci ob sobotnih in nedeljskih jutrih v isti obliki spremljajo še danes.

Med prvimi sinhroniziranimi risankami, ki so jih ponudili najmlajšim gledalcem na POP TV, so bile priljubljene serije, kot so Slonček Benjamin, Mala Kitty in Najlepše pravljice bratov Grimm. V času programa Moj moj so bile velike uspešnice Lazytown, Winx Club, Radovednica Bibi in Dora. Risanke so se skozi čas spremenile tako v vizualnem slogu kot v dostopnosti in načinu spremljanja. "Animacija je bila včasih veliko preprostejša – uporabljalo se je manj barv, ozadja so bila statična, pripovedni tempo pa počasnejši. Danes so risanke pogosto ustvarjene v 3D-tehniki, kadri so bolj dinamični, barve izrazitejše, ritem dogajanja hitrejši, sam vizualni slog pa je vse bolj podoben videoigram," je trend obrazložila direktorica programa.

Zakulisje snemanja za otroški program OTO FOTO: Kanal A icon-expand

Če nekoč sinhronizirani prevodi niso bili vedno na voljo in so bile številne risanke podnaslovljene, danes sinhronizacijo ustvarjajo profesionalni studii, glasove risanim junakom pa posojajo izkušeni igralci.

Čebelica Maja je ena tistih, ki je najbolj zaznamovala otroški program FOTO: Blitz icon-expand

"Močno se je spremenila tudi dostopnost. Nekoč so otroci na svoje najljubše risanke čakali ob točno določenih terminih, danes pa jih lahko gledajo praktično kadarkoli. To omogočajo časovni zamik, specializirani program OTO, kjer se risanke predvajajo ves dan, ter digitalna platforma VOYO, ki animirane vsebine ponuja na zahtevo," je razložila Knegova.

Raziskovalka Dora vzbuja radovednost najmlajših FOTO: POP TV icon-expand

Med preostalimi najbolj priljubljenimi risanimi junaki, ki so zaznamovali POP TV v preteklosti, so Čebelica Maja, Heidi, Winx, Mojster Miha, Barbie, Jaka na luni in Maša in medved. "Danes med najmlajšimi največjo priljubljenost uživajo serije, kot so Pujsa Pepa, Tri mucke, Tačke na patrulji, Dora in prijatelji, Smrkci in Robocar Poli. Gre za sodobne, dinamične in vizualno privlačne risanke, ki sledijo trenutnim animacijskim trendom in so izjemno gledane na naših programih," je dodala. Nekatere risanke pa so postale prave večne klasike. Zaradi njihove trajne priljubljenosti so se distributerji odločili, da jih posodobijo in s tem približajo tudi novim generacijam. Med posodobljene ikonične naslove sodijo Barbapapa, Čebelica Maja, Smrkci in drugi. Ti liki so ohranili svoj prepoznavni čar, a dobili sodobno animacijo, ki omogoča, da ostajajo del otroštva tudi današnjih gledalcev.

Otroški program OTO FOTO: 24ur.com icon-expand

'Mami, kdaj bodo risanke?'

Na POP TV so risanke na sporedu ob koncih tedna, in sicer ob sobotah in nedeljah od 6.40 do 9.00, medtem ko program OTO otroško in mladinsko animacijo ponuja vsak dan med 6.00 in 23.30. Na digitalni platformi VOYO so animirane vsebine na voljo kadarkoli in kjerkoli. "Tu lahko najmlajši svoje risane junake spremljajo povsem prilagojeno svojemu ritmu in trenutku dneva, starši pa imajo hkrati vedno pri roki zanesljivo zbirko kakovostnih otroških vsebin," je zaključila Knegova.

OTO Čira čara FOTO: POP TV icon-expand