V Sloveniji smrtnost risov med najnižjimi v Evropi

V Sloveniji je bilo preživetje odraslih risov, opremljenih s telemetričnimi ovratnicami, med najvišjimi v Evropi. To še posebej velja za rise, ki so bili v zadnjih letih doseljeni iz Karpatov, in njihove potomce.

V prvi raziskavi o plenjenju in prehranjevanju risov so tako ugotovili, da ponekod po Evropi risom pomemben ali celo glavni plen predstavljajo severni ali navadni jeleni, gamsi, zajci ali polhi. "Raziskovalci so opazili, da se risi iz različnih območjih po Evropi razlikujejo v tem, koliko živali uplenijo v določenem času. Risi v manj produktivnih okoljih (npr. v Severni Evropi) uplenijo manj živali kot v produktivnejših okoljih (npr. v Južni in Srednji Evropi) in za lov uporabljajo večja območja. S tem tudi zmanjšajo svoj vpliv na plen, da ne bi ogrozili teh populacij, od katerih so tudi sami odvisni," je ugotovitve raziskave strnil Miha Krofel, eden od vodij raziskav z ljubljanske biotehniške fakultete.

Risi se s plenom v povprečju hranijo dva do tri dni. Plen jim največkrat sicer odvzameta divji prašič in rjavi medved, za hrano pa ga včasih prikrajša tudi človek, ki z motnjami povzroči, da risi plen zapustijo prej, kot bi ga sicer. "Razlike v plenjenju in prehranjevanju risov, ki smo jih opazili na evropski ravni, niso zanimive samo z ekološkega vidika, ampak je to razumevanje ključno tudi za naravovarstvo, še posebej z vidika hitrih okoljskih sprememb, do katerih trenutno prihaja v evropskem prostoru," o pomenu ugotovitev pravi Teresa Oliveira z biotehniške fakultete, ki je bila prva avtorica študije, objavljene v angleški znanstveni reviji Journal of Animal Ecology.

Evropski raziskovalci so preučevali tudi preživetje in vzorce smrtnosti med risi. Za ta namen so združili podatke 681 odraslih risov, ki so jih opremili s telemetričnimi ovratnicami. Ugotovitve so predstavili v ameriški znanstveni reviji Conservation Biology.