Vsi doseljeni 'gorenjski' risi ostali na območju, kjer so jih izpustili

V Life Lynu so dobili prve podatke gibanja risov Zoisa, Aide, Trisa, Julije in Lenke, ki so jih preselili na Gorenjsko konec aprila. Vsi risi so ostali na širšem območju, kjer so jih izpustili.:"Lenka in Julija sta ostali skupaj na območju Triglavskega narodnega parka, Tris pa je šel proti južnemu delu Pokljuke. Zois in Aida sta ostala skupaj in se premaknila v osrednji del Jelovice. Zelo smo veseli, da smo dobili podatke iz ovratnic vseh petih izpuščenih risov in z zanimanjem bomo spremljali, kam se bodo risi premaknili v prihodnje."