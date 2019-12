Risinja Teja dobila mladiča, oče je najverjetneje doseljeni ris Goru

Junija smo poročali, kam jo je ucvrl Guru, potem ko so ga izpustili iz prilagoditvene obore v Loškem Potoku. Za kratek čas je zavil na Hrvaško, potem pa si je očitno zaželel družbe, so ugotovili strokovnjaki, ki spremljajo njegove premike s pomočjo telemetričnih ovratnic. "Podatki zadnjega meseca kažejo, da Goru na območju Male gore verjetno že vzpostavlja svoj novi teritorij," je dobro novico takrat naznanil Miha Krofel z Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani.

Na osnovi nenavadnih vzorcev gibanja risinje, so strokovnjaki Life Lynx projekta njeno vedenje povezali s kotitvijo. Ponovno so se začeli pojavljati v drugi polovici avgusta, ko se je območje gibanja risinje močno zmanjšalo. "Po kasnejšem pregledu območja smo tam našli le nekaj brlogu podobnih ležišč, vendar drugih znakov nismo opazili," so povedali.

Kmalu, potem ko je Goru prišel na Tejino območje, sta se risa začela družiti."Po prvem srečanju sta risa skoraj teden dni preživela veliko časa skupaj, kar je nenavadno, saj je bilo to dva meseca po paritvenem obdobju, ki je običajno za rise in poteka od konca februarja do sredine aprila," so bili začudeni tudi na Zavodu za gozdove Slovenije, kjer sicer bedijo nad Life Lynx projektom doseljevanja risov.

Ugibanja, da je Teja skotila mladička, so se potrdila 19. novembra. Ko so spremljali njeno hranjenje, so ob plenu posneli tudi njenega mladiča."Glede na do zdaj pridobljene podatke sklepamo, da je prišlo do zelo redko zaznanega pojava. Če v času parjenja oploditev ni uspešna ali na teritoriju samice ni samca, lahko prihod samca sproži ponovno gonitev samice tudi zunaj paritvenega obdobja," so pojasnili Life Lynx strokovnjaki.

Domnevno parjenje med Tejo in Gorujem se je tako po vsej verjetnosti zgodilo šele v obdobju njunega druženja, torej v prvem tednu junija, ko samice evrazijskega risa navadno že kotijo. Risinja je mladiča najverjetneje skotila šele sredi avgusta, predvidevajo strokovnjaki. "V prvem poskusu nam žal ni uspelo pridobiti neinvazivnega genetskega vzorca mladiča, s katerim bi potrdili parjenje med risinjo in romunskim Gorujem. To bomo ponovno poskušali v prihodnjih tednih. S potrditvijo Gorujevega ’očetovstva’ bomo lahko potrdili tudi začetek vključevanja dednine novo doseljenih karpatskih risov v genetsko osiromašeno dinarsko populacijo risov, kar bi v prihodnosti rešilo ’naše’ rise pred težavami zaradi parjenja v sorodstvu ter preprečilo nadaljnje upadanje populacije," upajo Life Lynx strokovnjaki.