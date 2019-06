Risu Goruju prija teritorij risinje Teje

Risom v Sloveniji in na Hrvaškem zaradi parjenja v sorodu grozi izumrtje, zato so strokovnjaki maja pričeli z doseljevanjem populacije. V Sloveniji so v naravo izpustili risa Goruja, na Hrvaškem pa risa Doruja. Oba sta opremljena s telemetrično ovratnico, s pomočjo katere spremljajo njuno gibanje in ugotavljajo, kako se počutita v naših gozdovih. Trenutno se oba nahajata na območju Slovenije.

FOTO: Zavod za gozdove Slovenije

Strokovnjaki so tako Goruja kot Doruja v okvitu projekta LIFE Lynx pripeljali iz Romunije. Sta prva od skupno vsaj 14 risov, s katerimi bodo poskušali rešiti dinarsko – jugovzhodno alpsko populacijo.

Našega Goruja smo na reševalno misijo spustili sredi maja, potem ko je slabe tri tedne preživel v obori v Loškem Potoku, da bi se lažje in manj stresno prilagodil na novo okolje. Ko so mu lovci odprli vrata, je po hitrem postopku smuknil v prvi grm in razočaral številne medije, ki smo upali, da bo novi prebivalec stekel v gozd po poti mimo nas, ki smo se skrivali za ograjo. To bi namreč pomenilo, da bi si ga bolje videli.

Zemljevid gibanja Goruja (zelena črta)in Doruja (modra črta). FOTO: Zavod za gozdove Slovenije

Že po enem tednu je prišla novica, kje se potika novinec."Najprej je odšel malo na Hrvaško, uplenil eno srno, nato pa se je hitro vrnil v Slovenijo. Trenutno pa se nahaja na območju Slivnice nad Cerkniškim jezerom," je prve pohode romunskega mladeniča takrat opisal vodja projekta Life Lynx z Zavoda za gozdove SlovenijeRok Černe. Kaj trenutno počneta Goru in Doru? Strokovnjaki spremljajo premike obeh risov s pomočjo lokacij iz telemetričnih ovratnic."Ko se je Goru kmalu po izpustu v Loškem Potoku odpravil čez mejo na Hrvaško, in se nato vrnil nazaj v Slovenijo, je pot nadaljeval proti severu do Ljubljanskega barja. Tam se je obrnil proti vzhodu in nadaljeval proti Ribnici. Trenutno se nahaja na Mali Gori, znotraj domačega okoliša slovenske risinje Teje, ki smo jo v okviru projekta opremili s telemetrično ovratnico v začetku tega leta. Podatki zadnjega meseca kažejo, da Goru na območju Male gore verjetno že vzpostavlja svoj nov teritorij," je dobro novico naznanil Miha Krofel z Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani.

Goru trenutno vohlja po teritoriju risinje Teje, kjer se prav dobro počuti. FOTO: Zavod za gozdove Slovenije

Projektni partnerji z Veterinarske fakultete Univerze v Zagrebu spremljajo risa Doruja. Tomislav Gomerčić je pojasnil, da se je Doru po izpustu nekaj časa zadrževal v Narodnem parku Risnjak in se nato odpravil čez mejo v Slovenijo. "Za zdaj ne kaže znakov, da bi se ustalil in se trenutno giblje na območju Javornikov, vzhodno od primorske avtoceste."Avtocesta Ljubljana – Koper je slabo prehodna za divje živali in predstavlja za rise pomembno oviro. Po drugi strani pa sta risa večkrat prečkala državno mejo, kar kaže na pomen mednarodnega sodelovanja pri ohranjanju risov v Evropi, je še dodal.

Risu Dorujo očitno bolj ugaja Slovenija kot Hrvaška. FOTO: Vedran Slijepčević